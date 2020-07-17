İngiltere'den Rus Hackerlara Koronavirüs Suçlaması

İngiltere Siber Güvenlik Merkezi, Rus istihbaratı için çalışan hacker grubu APT29'un koronavirüsle ilgili ilaç ve aşı çalışması yapan akademisyen ve ilaç şirketlerine saldırdığını açıkladı. Kuruma göre Rusya, APT29 aracılığıyla ilaç ve aşıyla ilgili elde edilen veriler çalınmaya çalışılıyor.

2020'nin ilk günlerinden beri hayatımızın bir gerçeği haline gelen koronavirüs salgını, olağan hayatımızı derinden etkiledi. İnsanlar, bu salgından korunabilmek için evlerinde kapalı kalmak zorunda kalırken bilim insanları da koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığına karşı tedavi ve aşı geliştirmek için çalışmaya başladılar. Şimdiyse İngiltere Siber Güvenlik Merkezi, gündemi sarsacak bir açıklama yaptı.

İngiltere Siber Güvenlik Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Rus hacker grubu ATP29'un COVID-19'la ilgili aşı ve ilaç formüllerini çalmaya çalıştığı ifade edildi. Kurumun açıklamalarına göre hacker grubu, akademisyen ve ilaç şirketlerine düzenlediği saldırılarla önemli verileri elde etmeye çalışıyorlardı. İşin daha da ilginç yanı, İngiltere'den gelen açıklamalar ABD ve Kanada yönetimi tarafından da dile getirildi.

Yapılan son açıklamalara göre ABD, Kanada ve İngiltere, Rus istihbaratı için çalıştığı bilinen APT29'un COVID-19'la ilgili ilaç ve aşı çalışmalarına ait verileri çalmaya çalıştığını düşünüyor. İngiltere Siber Güvenlik Merkezi Operasyon Direktörü Paul Chichester, konuyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Chichester, pandemiye karşı hayati bir mücadele verildiğini ve yapılanların, mücadeleye karşı ahlaksızca bir saldırı olduğunu söyledi.

Kremlin, suçlamaları reddediyor

Hükümet Sözcüsü Dmitry Peskov'un konuyla ilgili yaptığı açıklamalar, Rus Haber Ajansı RIA tarafından servis edildi. Peskov, APT29'a karşı yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak Londra merkezli iddiaların sağlam delillere dayanmadığı, dolayısıyla da bu iddiaların reddedildiğini ifade etti. Ancak İngiltere'den Peskov'un bu açıklamalarına karşı da bir açıklama geldi.

İngiltere Siber Güvenlik Merkezi tarafından Rusya'ya yapılan karşı açıklamalarda, APT29'un Rusya'daki 2019 seçimlerine de müdahale ettiği ifade edildi. Hatta bu konuyla ilgili bir de rapor hazırlandığını ifade eden kurum, önümüzdeki hafta tüm detaylara sahip olan bu raporun yayınlanacağını açıkladı. Görünüşe göre İngiltere ile Rusya arasındaki sürtüşmeler, önümüzdeki dönemlerde daha da sertleşecek.