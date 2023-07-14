Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu, Microsoft - Activision Blizzard satın alımı için karar vermesi gereken son tarihi uzattı.

68,7 milyar dolarlık tarihi Microsoft - Activision Blizzard satın alımı için artık yolun sonuna yaklaşıldı. Satın alıma karşı çıkan ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft’a karşı yargıç tarafından haksız bulundu.

Bu kararla birlikte Microsoft’un önünde tek bir büyük engel kaldı: Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA). Tıpkı FTC gibi CMA da bu satın alımın önüne geçmişti, geçmeye de devam ediyor. Bugün, CMA’dan satın alıma karşı yeni bir adım da geldi.

CMA, soruşturma süresini 6 hafta daha uzattı!

Geçtiğimiz sonbahar döneminde satın alıma yönelik soruşturma başlatan CMA, Microsoft’un sunduğu “detaylı ve karmaşık başvuru” nedeniyle soruşturmanın süresini 6 hafta daha uzattığını açıkladı.

Söz konusu uzatma süreciyle birlikte CMA için belirlenen son karar tarihi 18 Temmuz’dan 29 Ağustos’a ertelendi. Ancak kararın en kısa sürede verilmeye çalışacağı eklendi.

Birleşik Krallık’ın endişesi FTC gibi “oyunların kalitesi” değil, bulut teknolojisi:

CMA, Microsoft’un Activision Blizzard satın alımını bulut oyun pazarındaki endişesi nedeniyle yavaşlatıyor. Kuruluş, 26 Nisan’da yaptığı açıklamada anlaşmanın sonuçlanması durumunda Microsoft’un bu alanda %60 - %80 pazar payına sahip olacağını öne sürdü. Ayrıca rekabetin azalacağının altını çizdi.

Son gelen haberlere göreyse Microsoft, CMA’nın endişelerini dizginlemek için bulut oyun işini farklı bir şirkete devretmeyi bile düşünmeye başladı. Sonucun ne olacağını önümüzdeki haftalar içinde göreceğiz.