İngiltere, Türkiye'yi Kırmızı Listeden Çıkaracak

The Times, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracağını duyurdu. Kararın uygulamaya konmasıyla birlikte Türkiye'den İngiltere'ye giden bireyler, aşı olmaları durumunda hiçbir kısıtlama ile karşılaşmayacaklar.

Birleşik Krallık'ın en köklü gazetelerinden The Times, Türkiye ile İngiltere arasında bir süredir beklenen bir kararın nihayet verileceğini duyurdu. Bu karara göre İngiltere, COVID-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak. Böylelikle Türkiye'den İngiltere'ye giden kişiler, şimdiki gibi zorluk çekmeyecekler.

The Times'ta yer alan habere göre önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek karar ile Türkiye'den İngiltere'ye gidenlerin zorunlu olarak karantinaya alınmalarına gerek olmayacak. Üstelik tam aşılı bireyler için PCR testi zorunluluğu da kaldırılacak. Bu sayede Türkiye ile İngiltere arasındaki yolculuklar hem hızlanmış hem de kolaylaşmış olacak.

Sarı liste tamamen kaldırılıyor

Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere, özellikle de seyahatlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için bir karar daha aldı. Bu karara göre İngiltere, bundan sonra hiçbir ülkeyi sarı listeye almayacak. Daha önce koronavirüsle mücadele kapsamında ülkelerdeki salgın durumunu tek tek inceleyen ve buna göre yeşil, sarı ve kırmızı listeler oluşturan İngiltere, artık yalnızca yeşil ve kırmızı listeyi kullanacak.

İngiltere'nin aldığı listelemele kararı, dünyada bir ilk değil. Ülkeler, salgının seyrine göre hareket ederken vatandaşlarını korumak için seyahat kısıtlamaları ya da tamamen uçuş yasakları kararları alabiliyorlar. Birbiri ardına gelen bu kararlar, tam kapanmanın dünya gündeminden kalkmış olduğunu, ülkeler arasındaki seyahatlerin mümkün kılınacağını gözler önüne seriyor. Ancak bundan sonraki süreçte de insanlar, aşılı olup olmadıklarına göre ayrılarak, farklı yaptırımlara maruz kalacaklar.