Sağlık Bakanlığından Şaşırtan Karantina Kararı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaparak hastalanan vatandaşların yanında bulunanlar için karantina koşullarını güncelledi. Yapılan güncellemeye göre testi pozitif çıkan birinin temaslısı, ilk 5 gün riskli olarak görünmeyecek. 5. gün yapılacak PCR testi negatif çıkarsa, bu vatandaşın karantinaya alınmasına gerek görülmeyecek.

DHA, Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 temaslı karantinası koşullarını güncellediğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre bundan sonra bir evde bir kişi hastalık kaparsa, ev halkının tamamı derhal karantinaya alınmayacak. Ayrıca hane halkındaki bireylerin karantina süreçleri, varyanta göre değişiklik gösterecek.

COVID-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde yer alan temaslı takip algoritmasını güncelleyen Sağlık Bakanlığı, iki doz koronavirüs aşısı vurulan ve sürecin üzerinden 14 gün geçen bir bireyi, doğrudan karantinaya almayacak. HES kodu 5 gün boyunca "Risksiz" olarak görünecek vatandaş, 5. gün PCR testi verecek. Test sonucu negatif çıkarsa temaslı ve aşılı bir kişi için karantina uygulaması yapılmayacak. Test sonucunun pozitif çıkması durumunda ise karantina, 9 gün olarak uygulanıp, 14 güne tamamlanmış olacak. Benzer bir durum, 5. gün içerisinde test vermeyen vatandaşlar için de geçerli olacak. Bu vatandaşlar, test sonucu pozitif çıkmış gibi değerlendirilecek.

Delta varyantına yakalanmayan hastalar, karantinadan 10 günde çıkabilecek

Yapılan düzenlemelere göre delta varyantına yakalanan bir birey, 14 gün boyunca karantinadan çıkamayacak. Eğer bu vatandaş, aşı vurulmamış birisiyle temaslı haldeyse, temaslı olan kişiye de 14 gün karantina uygulanacak. Hastalığa yakalanan ancak delta varyantı kapmayan bireylerin karantina süreçleri de 14 gün olarak başlayacak. Ancak karantinanın 10. gününde yapılacak PCR testi negatif çıkarsa hem hasta için karantina süreci sona ermiş olacak. Bu kişinin temaslıları da aynı sürece dahil olacaklar.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele attığı son adımlar bunlarla sınırlı değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile günlük COVID-19 vaka sayısının ve aşılama oranının gösterildiği haritanın da güncelleneceğini duyurdu. Pazartesi günü itibarıyla başlayacak yeni dönemde vatandaşlar, COVID-19'la ilgili sayıların yanı sıra, 81 ilin ikinci doz aşılanma oranlarını tek tek görebilecekler...