Ölmüş insanların küllerini uzaya götüren bir firmanın son fırlatması başarısız oldu. Külleri taşıyan kapsülün Büyük Okyanus'a düşmesi ile küller kayboldu. Firma, yaşanan olay nedeniyle özür diledi.

SpaceX'in 23 Haziran'da gerçekleştirdiği "Transporter-14" isimli uzay görevinde çok ilginç bir olay yaşandı. Falcon-9 roketi ile uzaya gönderilen bir kapsül, yörüngeye yeniden girdiği sırada kontrolden çıktı. İndirme paraşütleri de açılmayan kapsül, Büyük Okyanus'un derinliklerine gömüldü. Nereye düştüğü de tam olarak tespit edilemeyen uzay kapsülü, içerisinde hayatını kaybetmiş insanların küllerini de taşıyordu. O küller, an itibarıyla kayboldu.

Falcon-9, Transporter-14 görevi kapsamında farklı farklı müşterilerden 70 parça yük aldı. Bu yükler arasında mini uydular, çeşitli uzay araçları ve bir de Dünya'ya geri dönmesi planlanan, "NYX" isimli kapsül vardı. The Exploration Company tarafından üretilen bu kapsül, Celestis Memorial Spaceflights isimli bir firmanın başlattığı proje kapsamında ölmüş insanlara ve evcil hayvanlara ait külleri taşıyordu. Yaşanan kaza ile küllerin tamamı, Pasifik Okyanusu içine dağılmış durumda.

Müşterilerden özür dilendi

NYX kapsülü, yeni bir uzay aracı değil ve geçmişte 20'den fazla başarılı yolculuk düzenledi. Hatta daha önceki fırlatmalarda da yine insan ve evcil hayvan külleri uzaya gönderildi. Ancak 23 Haziran'da yaşanan olay ile büyük bir olumsuzluk yaşanmış oldu. Sevdiklerinin küllerini uzaya gönderen insanlar, o küllere ne yazık ki bir daha asla ulaşamayacaklar. Bunun bilincinde olan her iki firma da müşterilerinden özür diledi.

Merak edenler için Celestis Memorial Spaceflights'ın hizmetleriyle ilgi bilgiler de verelim. Firmanın uzay odaklı 4 farklı görevi bulunuyor. "Earth Rise" olarak isimlendirilen program kapsamında küllerin uzaya gönderilip geri getirilmesi, Dünya yörüngesine bırakılması, Ay'a gönderilmesi ve hatta uzayın derinliklerine bırakılması şeklinde hizmetler veriliyor. 3.495 dolardan başlayıp 12.995 dolara kadar yükselen fiyatlarla satılan hizmetler, buradan anladığımız kadarıyla bayağı ilgi görüyor. Bakalım firma, yaşanan kazadan sonra müşteri bulmaya devam edebilecek mi...