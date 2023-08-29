Artık saati bile akıllı telefonlarımıza bakarak öğrendiğimiz için kol saati takma alışkanlığımız giderek azaldı ama bir saatin dahili acil durum sinyali sayesinde on binlerce insanın hayatını kurtardığını söylesek fikriniz değişir mi? Breitling Emergency kol saati, acil durum sinyali sistemi ile 26 binden fazla insanın yerinin tespit edilmesini sağladı.

Çoğumuz için kol saati artık yalnızca bir aksesuar çünkü akıllı telefonlarımızdan saatin kaç olduğunu zaten görebiliyoruz. Fakat askeriye başta olmak üzere hâla pek çok alanda kol saati işlevsel bir göreve sahip. Breitling Emergency isimli bir saat ise işlevselliği de geçtik kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıyor.

Breitling Emergency kol saati, dahili olarak bir acil durum sinyaline sahip. Olur olmadık bir yerde mahsur kaldığınız zaman bu özelliği aktif hale getirerek arama kurtarma ekiplerinin sizi bulmasını sağlayabiliyorsunuz. Markanın dediğine göre Breitling Emergency sayesinde bugüne kadar 26 binden fazla insan bu şekilde kurtarıldı.

Breitling Emergency kol saatinin çok basit bir çalışma prensibi var:

İlk kez 1995 yılında üretilmeye başlanan Breitling Emergency kol saatinin içinde PLB isimli bir yerleşik kişisel konum belirleme işaretçisi var. Normalde epey büyük bir makine olan bu işaretçi, özel mikro teknikler kullanılarak bir kol saati içerisine sığacak boyuta getirildi. Breitling Emergency, bu sisteme sahip ilk ve tek saattir.

Acil durumda olan kişi, saatin özel bir düğmesini çevirip antenlerini kurarak iki antenli bu sistemi aktif hale getiriyor. Bir sinyal 406 MHz frekansında her 50 saniyede bir 0.44 saniye sürüyor. Diğer sinyal ise 121.5 MHz frekansında her 2.25 saniyede bir 0.75 saniye sürüyor.

Saatin sinyalleri, Cospas-Sarsat sistemi tarafından algılanınca konumunuz hemen tespit ediliyor:

Cospas-Sarsat sistemi, LEOSAR adı verilen alçak irtifa ve GEOSAR adı verilen sabit yörünge uydularından oluşan bir sistemdir. Breitling Emergency’nin 406 MHz frekansı uzak uydulara ulaşırken 121.5 MHz frekansı çevredeki tüm uçak, gemi ve benzeri arama kurtarma araçlarına ulaşır.

Saatin içinde bu sinyali gönderen sistemin, saatin normal işlevi sırasında kullanılmayan şarj edilebilir özel bir pili bulunuyor. -20 derece soğukta bile iletim yapabilen bu sistem karada, denizde ve havada 48 saat boyunca sinyal göndermeye devam ediyor.

Dur bir deneyelim derseniz çok büyük para cezası var:

Bu işin şakası yok, Breitling Emergency kelimenin tam anlamıyla etrafta bulunan herkese acil durumda olduğunuzu haykırıyor ve bunu gören her arama kurtarma ekibi hızla bulunduğunuz konuma geliyor. Daha önce deneme amaçlı bu özelliği kullanan bir kişiye Federal Havacılık Dairesi tarafından 100 bin dolarlık ceza kesildi.

Zaten saatin içinde bulunan bu sistem tek kullanımlıktır. Çünkü anten sistemini aktif hale getirmek için saatin fiziksel yapısını bozarak özel bir kurulum yapmak gerekiyor. Breitling Emergency sayesinde kurtulursanız firmanın size yeni bir saat hediye ettiği söyleniyor ama bu şekilde resmi bir açıklama bulunmuyor.

Gerçekten de on binlerce insan kurtuldu mu bilmiyoruz ama saatin kullanıldığı bazı olaylar var:

Breitling Emergency internet sitesine bakacak olursak bu sistem sayesinde bugüne kadar 26 binden fazla kişinin hayatının kurtarıldığı söyleniyor. Bu sayı gerçek mi emin olmak zor ama gerçekten de Breitling Emergency kol saatinin kullanıldığı bazı olaylar var.

1999 yılının Mart ayında Bertrand Piccard ve Brian Jones, bir sıcak hava balonuyla Dünya'yı dolaşıp bir rekor kırmak istiyorlardı. Onları takip eden ekibin Pasifik Okyanusu’una düşmesi sonrası panikleyen ikili Sahra Çölü’nün ıssızlığına indiler. Kollarındaki Breitling Emergency saati çalıştırdıktan 7 saat sonra kolayca bulunup kurtarıldılar.

2003 yılında İngiliz pilot Quentin Smith ve yardımcısı Steve Brooks, bir helikopter ile Drake Geçidi’nden geçmeye çalışırken yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Antarktika yakınlarına iniş yapmak zorunda kaldılar. Breitling Emergency saatini kullanan ikili 9 saat içinde bulunup kurtarıldılar.

İçinde dahili bir acil durum sinyali sistemi bulunan dünyanın ilk ve tek kol saati olan Breitling Emergency’nin özelliklerinden ve kurtardığı hayatlardan bahsettik. Ne dersiniz, hepimiz alıp birer tane taksak mı acaba?