Baykar, KIZILELMA'nın sesli komut ve yapay zeka entegrasyonu ile çalışacak şekilde geliştirildiğini açıkladı.

Türkiye'nin lider savunma şirketi Baykar, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'yı tamamen sesli komutlarla kontrol edilebilecek bir teknoloji ile donatıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın yoğun yapay zeka entegrasyonu ile donatılacağını açıkladı.

KIZILELMA, doğal dil işleme teknolojisi sayesinde yalnızca konuşarak komut alabilecek. Kullanıcılar, 'Şartlar uygunsa motorunu çalıştır ve kuleden gerekli izinleri alarak intikali başlat' gibi komutlar vererek uçağı yönlendirebilecek.

KIZILELMA'nın sesli komut yeteneği

Bu teknoloji çevresel faktörleri algılama, sensör verilerini analiz etme ve uçuş güvenliğini artırma gibi birçok özelliği kapsıyor. Bayraktar, yapay zekâ sistemlerinin kazaları en aza indirecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65'ine sahip ve Baykar, bu pazarın yüzde 60'ını tek başına temsil ediyor. Bayraktar TB2, dünya genelinde en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA unvanını taşıyor. Baykar’ın ileri teknolojilere yaptığı yatırımlar, şirketi rakiplerinin çok ilerisinde konumlandırıyor ve Amerika’daki en büyük rakiplerinden üç kat daha büyük bir pazar payına sahip olduklarını belirtiyor. Yaşanan bu gelişmelerin Türkiye'nin savunma sanayisindeki konumunu daha da güçlendireceği ise aşikâr.