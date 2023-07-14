Meta çatısı altındaki Instagram’ın Twitter’a rakip olarak geçtiğimiz hafta kullanıma sunduğu Threads, bir haftada 100 milyon kullanıcıyı geçerek rekor kırdı. Ancak milyonlarca kullanıcı sayısına rağmen Threads, halen Avrupa ülkelerinde kullanılamıyor.

Gizlilik sorunları nedeniyle birçok AB vatandaşının erişimine kapalı olan Threads’e bugüne kadar kullanıcılar VPN yoluyla bağlanabiliyorlardı. Ancak son günlerde kullanıcılar VPN ile uygulamaya girmekte sorun yaşadıklarını dile getirmeye başladı.

Meta’dan gelen açıklamada, Avrupa ülkelerinde VPN ile uygulamaya girişlerin bizzat Meta tarafından engellendiği ifade edildi.

Meta, VPN ile girişleri yasakladı

Bir anda popülerleşen ve kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Threads, Avrupa’nın Digital Markets Act (DMA) kapsamında geçtiği yeni dönem nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde erişime açılmadı.

Bugüne kadar kullanıcılar VPN üzerinden Threads’e erişim sağlayabiliyordu. VPN üzerinden kendilerini başka bir ülkede gösteren kullanıcılar sorunsuz bir şekilde uygulamayı kullanabiliyorken, son zamanlarda girişlerde yaşanan problemlerle ilgili şikayetler artmaya başladı.

Şikayetler üzerine Meta, VPN ile girişleri bilerek engellediklerini ve ilerleyen zamanlarda daha fazla ülkede hizmet vermeyi umduklarını söyleyen bir açıklama yayınladı.

Meta yaptığı açıklamada, “Threads şu anda çoğu Avrupa ülkesinde kullanılamıyor ve bu bugün bu ülkelerdeki insanların Threads’e erişmesini önlemek için daha fazla önlem aldık. Avrupa, Meta için çok önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve Threads’i gelecekte daha fazla ülkeye getirebilmeyi umuyoruz.” dedi.