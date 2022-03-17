Instagram, Aile Merkezi isimli yeni özelliğini ABD'li kullanıcıların beğenisine sundu. Anne ve babalara çocukları üzerinde denetim yetkisi getiren özellik, ebeveynlerin bilinçlenmesini sağlayacak özel makaleler de içeriyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram, oldukça önemli bir açıklama yaptı. Instagram'ın bir numaralı ismi Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamalarda, platforma "Aile Merkezi" isimli bir özelliğin eklendiği ifade edildi. Peki bugün itibarıyla ABD'de kullanıma sunulan, önümüzdeki dönemlerde tüm kullanıcılara ulaşacak bu özellik, tam olarak ne işe yarıyor?

Aslına bakacak olursak Instagram, bir süredir ergenlik döneminde olan gençler ile çocukların güvenli bir şekilde Instagram kullanabilmeleri için çalışıyor. İşte bugün kullanıma sunulan Aile Merkezi özelliği de tam olarak bu amacın bir parçası. Ebeveynler, Aile Merkezi özelliği sayesinde çocukları üzerinde geniş kapsamlı denetim imkanı yakalayacaklar. Instagram'a göre yeni özellik, çocukların korunabilmesi için atılmış olan adımlardan yalnızca bir tanesi ve bunların devamı gelecek.

Instagram Aile Merkezi tam olarak ne işe yarayacak?

Instagram'ın ABD'de kullanıma sunulan yeni özelliği, ebeveynlere hem eğitim imkanı tanıyacak hem de çocuklar üzerinde yeni bir denetim mekanizması kuracak. Yani bir anne, Instagram Aile Merkezi bölümüne girdiğinde çocuğunu sosyal medyanın risklerinden nasıl koruyabileceğine dair makalelerle karşılaşacak. Böylelikle çocukların sosyal medya denetimi, bilinçli bir şekilde sağlanmış olacak.

Aile Merkezi özelliğinin kullanılabilmesi için çocuk ile ebeveynin hesapları arasında bir onaylama yapılması gerekecek. Çocuğun hesabından verilen onay, ebeveyne bazı imkanlar sunacak. Örneğin bir anne; bu özellik sayesinde çocuğunun günde kaç saat Instagram kullandığını görüp, sınırlama getirebilecek. Ayrıca şikayet edilen kullanıcıların listesi de ebeveynler tarafından görüntülenebilecek. Tüm bunlara ek olarak çocuğun takip ve takipçi listeleri de ebeveynlerin bilgisine sunulacak.

Instagram Aile Merkezi'nin sunduğu özellikler şöyle görünecek

Aile Merkezi konusuyla ilgili açıklamalarında Aile Merkezi için bir takvim paylaşılmadı. Yani bu özelliğin dünya geneline ne zaman yayılacağı belli değil. Ayrıca şu an için yalnızca mobil uygulama üzerinden erişilebilen Aile Merkezi'nin ilerleyen dönemlerde masaüstü uygulama ve web sürümlerde de erişilebilir olacağını belirtelim.

Ebeveyn denetimi VR'a da gelecek

Adam Mosseri imzalı blog gönderisinde, Quest serisi sanal gerçeklik ekipmanlarına ilişkin de açıklamalar bulunuyor. Bu açıklamalara baktığımızda, sanal gerçeklik ekipmanlarına mayıs ayında bir güncelleme geleceğini ve bu güncelleme ile çocukların sanal dünyada da korunacağını görüyoruz.

Ebeveynler, sahip olacakları yetkiler sayesinde sanal gerçeklik ekipmanlarını çocukları için erişilemez hale getirebilecekler. Ayrıca çocuklar için filtre sistemi de sanal gerçeklik ekipmanlarına gelecek. Bu sayede bir evdeki çocuk, sanal gerçeklik dünyasında her istediğine ulaşamayacak.