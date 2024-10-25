Instagram, Cadılar Bayramı için kullanıcılarına yapay zeka destekli kostümler ve özel animasyonlar sunuyor.

Instagram, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için kullanıcılarına yeni interaktif araçlar sundu. Yeni gelen bu özellikler 3 Kasım'a kadar kullanılabilir olacak ve kullanıcıların Cadılar Bayramı ruhuna uygun içerikler oluşturmasına olanak tanıyacak.

Meta AI’nin Imagine özelliğini de içeren yeniliklerle kullanıcılar, kendilerini yapay zekâ destekli kostümlerle vampir gibi korkutucu karakterlere dönüştürebilecek.

Bayrama özel korkutucu yazı tipleri ve metin efektleri

Bayrama özel bu kostümler Hikayeler'de paylaşılabilecek ve arkadaşlar ile eğlenceli anlar yaratılmasına imkân tanıyacak. Ayrıca DM’ler ve notlar içinde belirli anahtar kelimeler veya emojiler kullanıldığında da özel animasyonlar listelenecek, haliyle bu da sohbetlere ekstra bir heyecan katıyor olacak.

Instagram, popüler "Sende Ne Var?" şablonları için Cadılar Bayramı’na özel beş yeni tema ekledi. DM’ler ve IG yayın kanalları için Cadılar Bayramı temalı bir sohbet teması sunuldu. Kullanıcılar bu şablonları "Mutlu Cadılar Bayramı" bölümünden seçerek bayramla ilgili içerikler paylaşabilecek. Yeni eklenen “Cadılar Bayramı” yazı tipi ve “Perili” metin efekti ile içerikler daha da kişiselleştirilebilecek ve tatil ruhuna uygun hale getirilebilecek.

Tüm bu özellikler kullanıcıların Cadılar Bayramı atmosferini platformda da yaşamalarına olanak tanıyor olacak.