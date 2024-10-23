Instagram, Reels videolar için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, bir Reels'in nasıl viral olduğunu, size neden gösterildiğini açıklayacak. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, ne kadar etkili olacağı tartışılan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bazı kullanıcılar tarafından görülebilen yeni özellik, bir Reels videosunun neden gösterildiğini, nasıl viral hâle geldiğini açıklayacak.

Instagram'ın Reels bölümü, bildiğiniz gibi dipsiz bir kuyu. Karşınıza sayısız içerik çıkıyor. Elbette bunların büyük bir bölümü, sizin alışkanlıklarınıza göre gösteriliyor. Ancak bazen, beklemediğiniz içeriklerle de karşılaşabiliyorsunuz. İşte Instagram'ın test aşamasındaki yeni özelliği, tam olarak bu noktaya odaklanıyor gibi görünüyor.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünüyor

Instagram'ın yeni özelliği, Reels video açıklamasının hemen altında görünecek. Küçük bir bilgi notu gibi karşımıza çıkacak özellik, söz konusu içeriğin neden gösterildiğini açıklayacak. Mesela yukarıdaki ekran görüntüsünde, "Çoğu görüntüleme 3 saniyeden uzundu" şeklinde bir bilgi geçiliyor. Yani kullanıcıların çoğu, söz konusu Reels'i en az 3 saniye boyunca izlemişler.

Başka bir ekran görüntüsünde ise daha farklı bir açıklama görüyoruz. Yukarıdaki bilgi notunda, "Son 7 günde 89 bin 900 görüntüleme" notuna yer veriliyor.

Meta, Instagram'ın test edilen yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Yani söz konusu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik belli değil.