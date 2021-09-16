Instagram, küçük bir kullanıcı grubuyla yepyeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, bir kullanıcının canlı yayından önce tek başına ya da birkaç kullanıcı ile alıştırma yapmasına imkan tanıyor. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

Sosyal medya platformlarının üzerinde çalıştığı yeni özellikleri açığa çıkarmasıyla bilinen Matt Navarra, Instagram'ın küçük bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladığı yeni bir özelliği duyurdu. Daha çok içerik üretici ve Instagram üzerinden e-ticaret yapan kullanıcıları ilgilendiren bu özellik, kullanıcıların canlı yayın antrenmanları yapmalarını sağlıyor.

Pek çoğumuzun bildiği gibi kullanıcılar, Instagram'da canlı yayınlar yaparak yalnızca muhabbet edebiliyor ya da seslerini geniş kitlelere duyurabiliyorlar. Ancak bu o kadar da kolay bir şey değil. Özellikle de daha önce geniş kitlelere konuşmamış bir kişi için canlı yayın yapmak, oldukça zor bir süreç. İşte Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların kendi kendilerine ya da bir grup kullanıcı ile canlı yayın alıştırması yapmasına imkan tanıyor.

Instagram'ın yeni özelliğinin ekran görüntüsü şu şekilde

Instagram'da canlı yayın yapmak isteyen bir kullanıcı, uygulamaya eklenecek yeni bir özellik sayesinde dilerse tek başına, dilerse de bir grup kullanıcı ile alıştırma yapma imkanı yakalamış olacak. Bu sayede kullanıcılar hem heyecanlarını üzerlerinden atma imkanı yakalayacak hem de yakın tanıdıklarının tavsiyelerini göz önünde bulundurarak, canlı yayın anında neler yapmaması gerektiğini öğrenme imkanı yakalamış olacaklar.

Instagram, küçük bir kullanıcı grubuyla test ettiği yeni özelliğine ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Yani bu özelliğin bırakın çıkış tarihini, kullanıma sunulup sunulmayacağından bile haberdar değiliz. Ancak test süreci iyi geçer ve Instagram, yeni özelliği için onay verirse, yakın bir gelecekte bu özellik ile tanışma imkanı yakalayabiliriz.