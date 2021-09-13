Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından Instagram, yakın bir zamanda kullanıcılarına NFT satışı yapma, Story beğenme ve gönderilere müzik ekleme gibi 8 yeni özellik sunmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar yaptığı sızıntılarla Instagram'a gelecek özellikleri önceden duyuran Alessandro Paluzzi, yakın bir zamanda özellikle içerik üreticilerini sevindiren bazı yeni özellikleri duyurdu.

Sürekli yenilenen trendlere ayak uydurduğunu gösteren platformun en dikkat çekici yeni özelliklerinin arasında, son birkaç aydır tüm dijital dünyayı kasıp kavuran NFT satış ve sohbet içi mesaj arama özellikleri bulunuyor. Dilerseniz platformda paylaşacağınız hikaye ve gönderilere birçok yeni özelliğin geleceğini gösteren bu listeye daha yakından bakalım.

İlgi alanlarına özel arama yapma

Instagram'ın arama özelliğinin bir uzantısı olan ilgi alanına dayalı aramalar, şu anda yalnızca belirli bölgelerde yaşayan kullanıcıların beğenilerine sunulmuş durumda. Instagram'da bir konu aratıldığı takdirde kullanıcılar, bu konu ile ilgili hesapları, gönderileri veya hikayeleri görüntüleyebilecekler. Instagram'ın yakın bir zamanda tüm kullanıcılarına sunmaya hazırlandığı bu özellik sayesinde örneğin sağlıklı beslenme ilgili bir arama yaptığımız zaman karşımıza bu konuyu ele alan hesaplar çıkacak.

NFT koleksiyonlarını satışa çıkarma

Bildiğiniz üzere blockchain teknolojisi sayesinde korunabilen dijital eser NFT'ler, zaman zaman çok büyük meblağlara satılabiliyorlar. Daha önce sadece belirli başlı internet siteleri veya platformlar üzerinden gerçekleştirilen NFT satışlarına yakın bir zamanda Instagram da yer verecek.

Instagram, Collectibles adı verdiği bu yeni özelliği henüz resmi olarak açıklamış değil ancak bu özelliği ilk keşfeden isim, daha önce yaptığı tahminlerle hep 12'den vurmayı başarabilen Alessandro Paluzzi. Paluzzi, geçtiğimiz günlerde bu yeni özelliğin platformda nasıl görüneceğine dair kısa bir video paylaştı.

Hikayelere beğenme özelliği geliyor

Bugüne kadar Instagram'da paylaştığımız hikayelere karşı bizi takip edenler, emojiler aracılığıyla tepki verebiliyordu. Hikayelerden aldığımız tek veri görüntülenme sayısıydı ancak görünen o ki hikayeler, sadece görüntüleyenler ile sınırlı kalmayacak.

Şu anda Hikayeler özelliği için Beğen seçeneği üzerinde çalışan Instagram, yakın bir zamanda bu özelliği tüm kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Paluzzi'nin söylediklerine göre bu Beğen butonu, hikayelerin sağ alt köşesinde yer alacak ve takipçiler, beğeni sayısını ne kadar artırmak isterse bu butona o kadar tıklayabilecekler.

Gönderilere müzik ekleme seçeneği

Bu zamana kadar Hikayeler'e ekleyebildiğimiz müzik özelliği, görünen o ki yakın bir zamanda paylaştığımız gönderilere de gelecek. Instagram, eğer üzerinde çalışmalar yaptığı bu yeni özelliği herkese sunmaya karar verirse kullanıcılar, fotoğraf veya video gibi gönderilerine müzik ekleyebilecekler.

Instagram, Fan Kulübü üzerinde çalışmalar yapıyor

Platforma daha fazla etkileşim getirmeyi hedefleyen Instagram, içerik üreticilerinin Twitter SuperFollows veya OnlyFans'ta olduğu gibi abonelik tabanlı bir fan kulübü açmasına olanak sağlayacak. Fan kulübü sayesinde içerik üreticileri, sadece abonelerinin görebileceği paylaşımlar yapabilecek ve hayranlarına bağlı olarak bu sistem üzerinden gelir elde edebilecek.

24 saatlik durum belirleme

Tıpkı WhatsApp ve Slack gibi mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi Instagram da kullanıcılarına "işte"i "meşgul", "mutlu" gibi profillerinde görüntülenmek üzere durum belirleme özelliği sunacak. Kullanıcılar, kendilerine uygun durumlardan birini seçerek bu durumun 24 saat boyunca profillerinde görünmesini sağlayabilecek.

Kullanıcılar, hesap durumu raporlarını görüntüleyebilecekler

Paluzzi'nin yapmış olduğu açıklamaya göre Instagram, kullanıcıların hesaplarının ne durumda olduğunu net bir şekilde görüntüleyebilmeleri için yeni bir rapor sistemi üzerinde çalışıyor. Bu rapor sistemi sayesinde kullanıcılar, Instagram'ın kaldırdığı gönderilerini inceleme talebinde bulunabilecek, Instagram kurallarına aykırı paylaşımlar yapıp yapmadığını görüntüleyebilecekler.

Nihayet: Sohbet içinde mesaj arama özelliği geliyor

WhatsApp'ta uzun bir süredir var olan ve kullanıcıların işlerini bir hayli kolaylaştıran sohbet içi mesaj arama özelliği, nihayet Instagram'a da geliyor gibi duruyor. İlk olarak ağustos ayında Paluzzi tarafından görüntülenen bu özellik ne zaman kullanıcılara sunulur bilinmiyor, ancak Instagram'ın zaten uzun bir zamandır olması gereken bu özellik için kullanıcılarını daha fazla bekletmemesi öngörülüyor.