Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram'a, iki yeni özellik geliyor. Yeniliklerden birisi canlı yayın odaklı olması, diğerinin ise Hikayeler ile alakalı olması bekleniyor.

En popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram; son birkaç aydır birçok yeni özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özelliklerden birisi ise, canlı yayınlara bir ‘moderatör’ ekleme özelliği. Bu özellikle birlikte moderatörler yorumları, canlı yayına katılma isteklerini, soruları ve çok daha fazlasını devre dışı bırakarak canlı yayını açan kişilere bu süreç boyunca yardımcı olabilecekler.

Buna göre, daha önceleri canlı yayını kaç kişinin yönetebileceği belli değilken; şimdi Instagram, yalnızca bir kişi olmaz üzere bir moderatörün size yardımcı olması için çalışmalar yapıyor. Bir mühendis olan Alessandro Paluzzi de, Instagram’ın bünyesine eklemeyi hedeflediği bu yeni özelliğe ek olarak bir başka yeni özelliğin de gelişim aşaması hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Güncelleme alması beklenen tek özellik canlı yayın değil

Şu an itibariyle canlı yayınlara moderatör eklemek mümkün değil ve içerik oluşturucular için oldukça önem arz eden bir özellik olması sebebiyle Instagram bu özelliği olabildiğince çekici hale getirmek için bir süredir uğraşıyor.

Bir diğer yeniliğin ise, Hikayeler’i beğenme özelliği olması bekleniyor. Geçtiğimiz ağustos ayında bu özelliği test etmeye başlamış olan Instagram, son birkaç ay içindeyse bu işlevle ilgili tanıtım niteliğinde bir ekran eklemiş; ancak bunun bir test olduğunu ve gerçekleşmesi kesin olan bir şey olmadığını da belirtmişti. Paluzzi ise, beğenilerin Hikayeler’i görüntüleyenlerle aynı kısımda olacağını söyleyerek beğenme butonunun, görüntüleyenler listesinde nasıl görüneceğina dair bir görsel paylaştı.

Ne yazık ki, bu özelliklerin Instagram'a eklenip eklenmeyeceği, eklenecekse bile bunun ne zaman yaşanacağı henüz belli değil; ancak şirketin bu özellikleri en kısa sürede Instagram’ın bir parçası haline getirmesi bekleniyor. Canlı yayın moderatörlerinin, influencerlar ve sanatçılar için gerçekten büyük bir yardım olacağı oldukça açıkken; Hikayeler'e eklenen beğenme butonunun da, içerik oluşturucular için bir başka yardımcı özellik olarak öne çıkması tahmin ediliyor.