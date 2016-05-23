Binlerce genç, Instagram hesaplarında tebeşir yeme videosu paylaşıyor. Bunu yapmalarının sebebi ise ASMR akımı.

Gün geçmiyor ki internette garip bir akım çıkmasın, gün geçmiyor ki bir sosyal medya mecrasında insanlara bakıp “Ne yapıyor bunlar?” demeyelim. Karşınızda yeni Instagram trendi: Tebeşir yemek.

Demir eksikliği çeken çocuklar bazen duvar parçaları, toprak ya da tebeşir yerler. Eğer 6-7 yaşındaki bir çocuğun tebeşir ya da toprak yeme huyu varsa doktora götürün. Bir de “Tebeşir tozu ateş çıkarır” efsanesi var, gerçekliğinden emin değilim. Bunların yanına şimdi de ASMR’ciler eklendi.

YouTube’da da popüler olan #ASMR etiketiyle atılmış olan 5.3 milyon Instagram gönderisi var. Açılımı Automonous Sensory Meridian Response’dur. Dilimizde Otonom Duyusal Meridyen Tepki olarak geçer. Düşük frekanslı seslere beynimizin verdiği tepkilere dayandığı söyleniyor. ASMR videolarında sabun doğrayanlar, oyun pulu dökenler, mikrofona tırnağını sürtenler, fısıldayarak konuşanlar vardı. Yeni âdet ise tebeşir yemek.

Videoların içeriği şu: Tebeşir var, bir kişi var. O kişi tebeşiri yiyor. Her yiğidin tebeşir yiyişi ayrı ama. Kimisi tahta tebeşiri yerken, kimisi sanayi tipi kalıp tebeşiri götürüyor. Bu türün epey de takipçisi var, #chalkeating etiketiyle 71 bin, #chalkasmr etiketiyle de 34 bin gönderi atılmış. Her ne kadar bu kişilerin gerçekten tebeşirleri yutmadıkları iddia edilse de, bazı videolarda tebeşirlerin gerçekten yenildiği alenen ortada.

Çok büyük miktarda yemediğiniz sürece tebeşir yediniz diye ölmezsiniz, çünkü tebeşir zehirli değildir. Temelde ise sağlıksız bir şeydir; ağrılara, sancılara, nefes tıkanmasına, mide bulantısına ve başka sorunlara yol açar.

Tebeşir yiyenlerin durumu yalnızca aşırıya kaçmış bir ASMR akımı olmayabilir. Pika Sendromu, genelde çocuklarda görülse de gençler ve yetişkinlerde de ortaya çıkabilen bir sendrom. Bir yeme bozukluğu olarak sınıflandırılan bu sendromun tanımı, yemek olarak kabul edilemeyecek bir maddeye, bir aydan daha uzun süre açlık duymak olarak tarif ediliyor. Yani, Pika sendromuna sahip olan kişiler, bunu ASMR ile kabul etmiş ve ettirmiş gibi gözüküyor.

Bir de, her yerde olduğu gibi bu işte de “aslında ne kadar da sağlıklı” olduğunu anlatanlar var. Bu kişilere göre tebeşir yemek çok sağlıklı, ayrıca vücutta detoks etkisi yaratıyor. Hatta çeşitli sitelerde “detoks” etkisine sahip, “yenilebilir” tebeşirler satılıyor. Detoks yapmak kavramının kendisi de bilimselliği tartışmaya açık bir kavram.

Son olarak, tebeşir yemek sağlığınıza zararlıdır. Böyle bir huyunuz varsa ya da böyle bir davranış sergileyen birini tanıyorsanız, yardım almasını sağlayın. Bunlar kişinin kendine has özellikleri değildir, hastalıktır. Hastalıktan karakter özelliği olmaz.