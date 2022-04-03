Popüler sosyal medya platformu Instagram’ın mesaj kutusuna (DM) şu anda erişilemiyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, pek çoğumuzun severek kullandığı bir uygulama. Kimi zaman komik videolar kimi zamansa alev gönderdiğimiz Instagram DM’lerine şu anda erişilemiyor.

Şu anda pek çok kullanıcı farklı farklı sorunlar yaşıyor olsa da bu sorunların tamamı Instagram mesaj kutusunda görülüyor.

Instagram çöktü mü?

Şu anda bazı kullanıcılarda mesaj kutusu açılmıyorken bazı kullanıcılarda ise gönderilen mesajlar karşı sürekli olarak ‘gönderiliyor’ olarak görünmekte. Zor da olsa gönderilen mesajlar ise karşı tarafın gelen kutusuna dakikalar sonra ulaşıyor.

Instagram DM'lerine erişilemezken hikayeler, akış ve Reels gibi diğer özellikler ise sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Güncelleme

Kullanıcıların geri bildirimlerine göre mesaj kutusundaki yaşanan erişim sorunu düzeldi.

Instagram yetkilileri hâlâ sorunun kaynağı hakkında bir açıklama yapmadı. Peki sizde durumlar nasıl?