Instagram, Ana Sayfadaki IGTV Butonunu Kaldırdı

Facebook’un sahibi olduğu popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan IGTV butonunu kaldırdı. Instagram’ın YouTube’a rakip olarak çıkardığı platform, macerasına 2018 yılında başlamıştı.

Kullanıcıların dikey formatta daha uzun videolar çekebilmesine imkan veren IGTV, hem kendi uygulamasından hem de Instagram’ın içinden kullanılabiliyordu. Bugün itibarıyla IGTV’ye tam anlamıyla bağımsızlığını veren Instagram, ana platformun sağ üst köşesinde yer alan IGTV butonunu kaldırdı.

Kullanıcılar, söz konusu buton yardımıyla Instagram’ın içinden video paylaşım hizmetine geçebiliyordu. IGTV videolarının uygulama olmadan izlenebilmesini sağlayan buton, IGTV’deki içeriklere göz atılması için bir kısayol görevi görüyordu. Ne var ki, söz konusu butonunun tahmin edilenden daha az ilgi görmesi, Instagram’ı bu konuda bir değişiklik yapmaya itti. Elbette, bunun altında yatan bir diğer neden de IGTV uygulamasının daha fazla indirilmesini sağlamak olabilir.

Instagram, uygulamanın sağ üst köşesindeki IGTV simgesini kaldırdı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir Facebook sözücüzü, “Instagram uygulamasında ana ekranın sağ üst köşesindeki IGTV simgesini çok az tıklıyoruz ... Instagram'ı her zaman mümkün olduğunca basit tutmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle topluluğumuzdan gelen geri bildirimlere dayanarak bu butonu kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, hala Instagram’da belirli videolarda ve Keşfet sekmesinde IGTV videolarına bağlantılar bulabilirsiniz; ancak bundan sonra uygulamayı açtığınızda sağ üst köşedeki o büyük IGTV simgesini göremeyeceksiniz. Belki bu düğmenin yerini, yakın arkadaşlarınıza metin, video, fotoğraf ve hikaye paylaşmanıza imkan veren ‘Threads’ alabilir. Kim bilir?