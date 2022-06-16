Instagram, kullanıcıların paylaştıkları gönderileri Reels videolarda kullanmaya yarayan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Özelliğin çok kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformlarından Instagram'a yeni bir özellik geldiği ortaya çıktı. "Remix for Photos" olarak isimlendirilen bu özellik, kullanıcıların birbirlerinin gönderilerini kullanarak Reels videolar oluşturmalarına imkan tanıyor.

Instagram'ın an itibarıyla kısıtlı bir kullanıcı kitlesine gönderdiği yeni özellik, kullanıcı deneyimini bir nebze de olsa değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü Remix for Photos özelliği ile başka bir kullanıcının gönderisi, başka bir kullanıcının Reels videosunda kullanılabilecek. Ancak bu isteğe bağlı bir özellik olacak. Eğer yaptığınız paylaşımların başkaları tarafından kullanılmasını istemezseniz, uygulamadaki seçenekleri kullanabileceksiniz.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Instagram'ın yeni özelliği oldukça kolay bir kullanım imkanı sunuyor. Eğer siz de bir kişinin paylaşımını kendi Reels içeriğinizde kullanmak isterseniz, o gönderiye gidip "Remix this photo" butonuna dokunmanız gerekecek. Sonra da kendinize ait fotoğraf ve videoları kullanarak Reels videosu oluşturacaksınız. En nihayetinde de ürettiğiniz içeriği takipçilerinizle paylaşabileceksiniz. Aynı şeyi videolar için yapabildiğinizi de belirtelim.

Insagram'ın yeni özelliği, şu an için tüm kullanıcılara sunulmadı. Ancak kısa bir süre sonra bu durumun değişmesi ve tüm Instagram kullanıcılarının yeni özelliğe kavuşması bekleniyor.

Instagram'ın yeni özelliğini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...