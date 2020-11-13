Facebook, Snapchat'tan çaldığı en son özellik olan "Vanish Mod"u duyurdu. Bu özellik, Messenger ve Instagram'da kaybolan mesajlar atmanızı sağlıyor. Kullanıcılar, Vanish Modu aktif hale getirdikten sonra, o içeriklere sohbetten çıktıktan sonra erişemiyorlar. Özellik bugün, bazı ülkelerde kullanıma açılacak.

Facebook bugün, Messenger ve Instagram'da kullanılabilecek "Vanish Mod" isimli yeni bir özelliği duyurdu. Facebook'un daha önceden de yaptığı gibi bu özellik de Snapchat'ten kopyalama ve kullanıcıların mesajlaşma deneyimini değiştirmeyi amaçlıyor. Messenger ve Instagram'ın yeni özelliği ayrıca, WhatsApp'taki kaybolan mesajlar özelliğine de çok benziyor.

Bir dönemlerin en popüler sosyal ağlarından biri olan Snapchat'te mesajlaşırken sohbetten çıkarsanız, o görüşmedeki fotoğraf ve diğer içerikler siliniyordu. İşte Vanish Mod isimli özellik de tam olarak bu işlevi yerine getiriyor. Kullanıcılar, Vanish Mod'u aktif hale getirdikten sonra aldıkları bir mesaja, sohbet ekranından çıkıp yeniden girdiklerinde, bir daha erişemeyecekler.

Messenger ve Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Snapchat'in kaybolan mesajlar özelliği, varsayılan bir ayar olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak Messenger ve Instagram'ın Vanish, yani kaybolan modu isteğe bağlı bir özellik. Kullanıcılar, mesajlaşma ekranını yana çekerek bu moda erişim sağlayabilecekler. Moda ilk kez geçiş yaptığınızda bir bilgisel gösterilip, özelliğin nasıl kullanılacağı anlatılıyor. Bu kısımda önemli bir bilgi veren Facebook, Vanish Mod'da ekran görüntüsü alındığı takdirde, karşıdaki kullanıcıya bildirim gönderileceğini söylüyor.

Facebook'un açıklamalarına göre bu özellik, kullanıcıların güvenliğini de önemseyecek. Şöyle ki kullanıcılar, istemedikleri bir Vanish Mod mesajı alırlarsa, bu mesaj hakkında bildirimde bulunabilecekler. Facebook, bir saate kadar yapılacak tüm bildirimlerin, o kaybolmuş mesajı da içereceğini söylüyor. Bu süreçte de Facebook yetkilileri mesajı inceliyor ve gerekirse harekete geçiyor.

Facebook, Vanish Mod özelliğine girişin de isteğe bağlı olduğunu söylüyor. Yani bir kullanıcı, eğer yeni moddaki mesajları görmek istemezse görmüyor. Ayrıca Facebook'a göre Vanish Mod özelliğinin kullanılabilmesi için, kullanıcıların birbirleriyle etkileşim halinde olmaları gerekiyor. Başka bir şekilde, Vanish Mod'u kullanarak mesaj göndermek istediğiniz kişiyle arkadaş olmanız ya da takipleşmeniz gerekiyor.

Facebook'un açıklamalarına göre Messenger uygulamasındaki Vanish Mod, bugün itibarıyla ABD, Kanada ve Meksika gibi bazı ülkelerde sunulacak. Instagram kullanıcıları ise bu özelliği bir süre daha bekleyecekler. Ancak Facebook, özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı için net bir tarih vermedi. Şirket muhtemelen, Vanish Mod'u kademeli olarak dünya genelindeki tüm Messenger veya Instagram kullanıcılarının hizmetine sunacak.