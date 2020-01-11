Instagram CEO'su Instagram'ın En Büyük Problemini Açıkladı

Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri, kişisel hesabı üzerinden yaptığı soru-cevap etkinliğinde takipçilerinin sorularını yanıtladı. Birçok farklı soruya yanıt veren Mosseri, şirketin 2020 yılı önceliklerine de değindi.

2019 yılında oldukça hareketli bir yıl geçiren şirketlerden biri olan Instagram, yıl boyunca pek çok farklı özelliği test etti ve bazı özelliklerini platformdan kaldırdı. Platformda yapılan bu değişikliklerin başındaysa takip sekmesinin kaldırılması geliyor diyebiliriz. Bu özelliğin kaldırılması bazı insanlar tarafından beğenilirken bazıları tarafından da eleştirilmişti.

Öte yandan şirketin 2019 yılında test ettiği bir diğer özellik de beğeni sayılarının gizlenmesi oldu. Henüz resmi olarak işleme alınmayan bu değişiklik, bir başkasının fotoğraflarına gelen beğeni sayılarını görememenizi içeriyordu. Şirketin yaptığı tüm bu değişikliklerle oldukça hareketli bir yıl geçirmesi, kullanıcıların aklına “2020 yılında ne gibi yenilikler olacak?” sorusunu getirdi.

Instagram CEO’su, şirketin 2020 yılındaki önceliklerini açıkladı:

Instagram’ın başında bulunan isim olan Adam Mosseri, dün paylaştığı hikayelerde takipçileriyle soru-cevap etkinliği başlattı. Bu etkinlik kapsamında pek çok farklı türden soruya yanıt veren Mosseri, şirketin 2020 yılındaki önceliklerine değinmeyi de ihmal etmedi.

Mosseri, bir kullanıcıdan gelen “Şu anda şirketin karşılaştığı en büyük problem nedir?” sorusunu “En büyük sorumluluğumuz, Instagram kullanan insanların refahıdır. En büyük zorluğumuzsa rekabet” şeklinde yanıtladı. Bir başka kullanıcıdan gelen “Instagram’ın asıl hedefi neydi?” sorusu üzerine Mosseri, “Sizleri sevdiğiniz insanlarla ve şeylerle buluşturmak” dedi.

Bununla birlikte 2019’un en çok tartışılan Instagram değişikliklerinden olan beğenilerin gizlenmesi hakkında bir soruya da yanıt veren CEO, bunun üzerinde hâlâ çalıştıklarını belirtti. Sorular içinden belki de en dikkat çekeniyse “Instagram’ın 2020’deki öncelikleri” oldu. Mosseri, bunun için henüz son şeklini vermediklerini ancak pek çoğunun iyi durumda olduğunu; ABD’deki seçimler, gizlilik, Hikayeler ve mesajlaşmanın büyümeye devam ettiğini ve yeni değişiklikler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Instagram, 2019 yılında kullanıcıların mental sağlığını korumak için daha fazla çalışmada bulunacaklarını belirtmişti. Anlaşılan o ki şirketin bu doğrultudaki çalışmaları 2020 yılında da devam edecek.