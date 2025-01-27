Instagram, işletme hesaplarıyla yapılan konuşmalar için yeni bir özellik başlattı. Bu yeni özellik, farkındalık yaratmak amacıyla kullanılacak. İşte yeni özellikle ilgili detaylar...

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a yeni bir özellik geldi. Bu özellik, aslında birkaç ay önce de Messenger'da kullanılabilir olmuştu. Instagram'ın yeni özelliği, çok önemli olmasa da etkili.

Instagram'ın yeni özelliği, işletme hesaplarıyla gerçekleştireceğiniz konuşmalara yeni bir etiket ekleyecek. Kullanıcılar, ekranın üst kısmında "İşletme sohbeti" şeklinde bir etiket görecekler. Böylelikle söz konusu hesabın bir işletmeye ait olduğu anlaşılacak. Ayrıca konuya ilişkin detaylar da verilecek.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek

Kullanıcılar, yeni özellik kapsamında işletme sohbetlerine ilişkin daha detaylı bilgiler edinebilecekler. Bu bağlamda; işletme sohbetlerinde verilerin nasıl kullanıldığı gibi detaylar, Meta tarafından detaylı bir şekilde anlatılıyor. Böylelikle kullanıcılar için farkındalık yaratılmış olacak.

Instagram'ın yeni özelliği henüz dağıtım aşamasında. Yani okurlarımızdan bazıları, bu özelliği çoktan görmeye başlamış olabilir. Bazıları ise henüz bir şey görmüyor olabilir. Bunun kısa süre içerisinde değişeceğini, tüm kullanıcıların yeni etiketleri görmeye başlayacağını söyleyebiliriz.