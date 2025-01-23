Meta'nın Instagram'a getireceği "Topluluk Notları" özelliğinden ilk ekran görüntüsü geldi. Bu özellik, tıpkı X'teki gibi kullanıcıların doğru bilgileri gönderilere eklemelerini sağlayacak.

Meta, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir açıklamayla Facebook ve Instagram gibi platformlarındaki politikalarda büyük değişikliklere gideceğini duyurmuştu. Şirket, ifade özgürlüğü hedefleri kapsamında ABD’de bağımsız teyit organizasyonlarıyla uzun yıllardır devam eden ortaklığını sona erdireceğini aktarırken bunun yerine X’in Topluluk Notları’na benzer bir bilgi doğrulama sistemi getireceğini ifade etmişti.

Bu sistem, kullanıcıların bir gönderi hakkında doğru bilgileri paylaşmasını sağlayan topluluk odaklı bir teyit sistemi olacaktı. Şimdi ise yeni özelliğin nasıl görüneceğine dair bilgiler geldi.

Topluluk notlarını gönderilere böyle ekleyebileceksiniz

Mobil uygulamalar hakkındaki sızıntılarıyla tanıdığımız Alessandro Paluzzi, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla Instagram’a gelecek “Topluluk Notları” özelliğini ortaya çıkardı. Özelliğin, X’tekiyle aynı isme sahip olacağı görüldü.

Ekran görüntüsüne baktığımızda notların gönderilere nasıl ekleneceğini görebiliyoruz. Direkt olarak gönderilerin sağ üstünde çıkan üç noktaya bastığınızda karşınıza çıkacaklar. O kısma “Topluluk Notu yaz” isimli bir yeni bir bölüm eklenecek. Buraya bastığınızda da yazmak istediğiniz notu yazabileceksiniz.

Instagram ve diğer Meta platformlarındaki Topluluk Notları, anonim olarak yazılacak. Yani kimin yazdığı görülmeyecek. Gönderiler üzerinde nasıl görünecekleri ise henüz belli değil. Özellik, şu anda geliştirilme aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı bilinmiyor.