Katıldığı TV şovları ve kozmetik ürünleriyle tanınan Kim Kardashian, 200 milyondan fazla takipçiye sahip olduğu Instagram hesabı üzerinden ne olduğu belirsiz bir kripto paranın reklamını yaptığı için eleştirilerin odağı haline geldi. Ethereum Max isimli bu kripto paranın Ethereum ile bir bağlantısı bulunmuyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte reklam yapma konseptinin yavaştan değiştiğini fark etmişsinizdir. Televizyon hala şirketlerin büyük kitlelere ulaşmasında rol oynuyor olsa da söz konusu şirketler -özellikle pek bilinmeyenler- artık çok sayıda takipçisi olan influencer’lara yöneliyor. Bugün çoğunlukla tartışma konusu olarak gördüğümüz dünyaca ünlü influencer Kim Kardashian, bu konuda tabir yerindeyse elinde patlayan bir haberle karşımızda.

Instagram hesabında 200 milyondan fazla takipçisi olan Kim Kardashian, henüz denetlenmemiş bir kripto paranın reklamını yaptığı için İngiltere’de tepkilere yol açtı. Kripto para dolandırıcılığı üzerine uyarılarda bulunan Britanya Mali Yürütme Otoritesi (FCA), Kardashian’ın reklamını yaptığı kripto paranın güvenilir olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

Ethereum Max’in Ethereum ile bağlantısı bulunmuyor:

FCA Başkanı Charles Randell, yaptığı açıklamalarda, reklamı yapılan Ethereum Max isimli kripto paranın, Bitcoin’den sonra en popüler kripto para birimi olan Ethereum ile bir bağlantısı olmadığını belirtti. Söz konusu kripto para henüz denetlenmediği için Randell, yatırımcıların risk altında olabileceğini de söyledi.

Randell, söz konusu kripto para birimini ‘tanınmayan geliştiriciler tarafından bir ay önce oluşturulan spekülatif bir dijital token’ şeklinde tanımladı ve buna ek olarak Instagram tarafından reklam olarak işaretlenen paylaşımın, tek seferde en fazla takipçiye ulaşan finansal yatırım olduğunu söyledi.

Bunun dışında Randell, dijitale kayan hayatımızda çevrimiçi ticaretin başka işletmelerde hoş görülmeyecek şekillerde çalışmasına izin verilemeyeceğini, yaptıkları faaliyetlerin, insanları yatırım sahtekarlığından ve dolandırıcılıklardan koruyan kurallar içerdiğini belirtti.

Randell, sosyal medyadaki bazı fenomenlerin var olmayan kripto paraları tanıttığını söyleyerek açıklamalarını sonlandırdı.