Ankara Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların yeni bir yöntem oluşturduğunu ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre dolandırıcılar, bu kez doğrudan Instagram üzerinden kullanıcı verilerine ulaşmaya çalışıyorlar.

İnternet kullanımıyla dolandırıcılık yöntemlerinin dijital dünyaya kaydığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu bağlamda sizlerle internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarını sık sık paylaşıyoruz. Şimdiyse yeni bir dolandırıcılık türü yaygınlaşmış gibi görünüyor. Çünkü Ankara Emniyeti, konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal Medyada Dolandırıcılara Dikkat" ifadelerine yer verildi. Kurum yetkilileri, özellikle de Instagram'da yeni bir yöntemin türediğini ve bunun temel amacının hesap çalmak istediğini söylüyorlar. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne göre dolandırıcılar, bu kez de kullanıcıların gözünü korkutarak hesapları çalmaya çalışıyorlar.

"Paylaşmış olduğunuz içerikler telif hakkı içermektedir"

Ankara Emniyeti'ne göre dolandırıcılar, Instagram'da kullanıcılara mesajlar göndererek, yaptıkları paylaşımların telif hakkı içerdiklerini söylüyorlar. Bu mesajın devamında bazı bağlantılar paylaşan ve bu bağlantılarda da kullanıcılara ait verileri isteyen dolandırıcılar, bu sayede kullanıcıların verilerini ele geçirmiş oluyorlar. Instagram'ın böyle bir uygulaması olmadığını söyleyen yetkililer, kullanıcıları uyanık olmaları konusunda uyarıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklaması şöyle

Dolandırıcılar, sosyal medya platformu Instagram'daki sahte destek hesabı üzerinden kullanıcılara "Kadına şiddete hayır, paylaşmış olduğunuz içerikler telif hakkı içermektedir." şeklinde paylaşımlar gönderip, onları kullanıcı adı ve şifre bilgilerini içeren başka bir sayfaya yönlendirmektedir.

Instagram'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu tür mesajlarla sosyal medya hesaplarınızın ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Sahte kampanya ve reklam linklerine tıklamamanızı ve bu linkler aracılığı ile kişisel bilgileriniz, şifre, kart ya da hesap bilgilerinizi kimseyle paylaşmamanızı önemle hatırlatırız.