Instagram, Reels videolara TikTok'ta bile olmayan bir özellik getirdi. Kullanıcılar, artık videolara 20 adede kadar şarkı ekleyebilecek.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışan Instagram, düzenli olarak yeni özellikleri platformuna getiriyor. Tabii ki en popüler özelliği Reels’ta da sık sık değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi.

Instagram, artık Reels videolarınıza 20 adede kadar ses parçası eklemenize olanak tanıyacak ve kısa video formatını âdeta şarkı albümlerine dönüştürecek. Bu tarz bir özellik henüz TikTok’ta bile yoktu.

Videoların farklı bölümlerine istediğiniz şarkıları ekleyebileceksiniz

Bu güncellemeden önce bir Reel videoya yalnızca bir parça eklemek mümkündü. Değişiklik ise bunu 20’ye çıkardı. Böylece videolardaki metin, çıkartmalar ve kliplerle farklı sesleri senkronize edebilecek ve kaotik videolar oluşturabileceksiniz. Yani videodaki her türden içerikte farklı şarkılar duyabileceğiz.

Şirket, birden fazla şarkı eklediğinizde o ses karışımının size ait olacağını göstereceğini ve diğer kullanıcıların bu karışımı paylaşmasına ve kullanmasına olanak tanıyacağını da açıklamalarına eklemiş.

Özelliği kullanmak da oldukça kolay. Reels videosu paylaşmadan önce karşımıza çıkan video düzenleyicisine eklenen yeni “mikse ekle” düğmesiyle şarkılar eklenebiliyor. Buradan eklemek istediğiniz şarkıları, hangi bölümleri kullanacağınızı ve videonun neresine yerleştireceğinizi seçebiliyorsunuz.