Meta, araştırmacılarla Instagram verilerini paylaşacağını açıkladı. Araştırmacılar, bu verileri kullanarak platformun gençlerin mental sağlığına nasıl zarar verdiğini inceleyecek.

Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları bünyesinde bulunduran Meta, gençlerin mental sağlığı için oluşturduğu riskler nedeniyle uzun yıllardır eleştiri altındaydı. Öyle ki yetkililer de dahil birçok kişi, bu platformların gençleri olumsuz etkilediğini düşünüyordu. Şirketin bu konuda bu konuda ABD’de ifade verdiğini görmüştük. Ayrıca hem ABD’den hem de AB’den çocukların güvenliği konusunda soruşturmalar geliyordu.

Meta, bu endişeleri gidermek için sürekli olarak hamleler yapıyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Şirket, araştırmacılara verilerini sunacağını duyurdu.

Araştırmacılar, Instagram’ın gençlere zarar verip vermediğini inceleyecek

ABD’deki kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Center for Open Science ortaklığında başlatılan bu program kapsamında Instagram, seçili araştırmacılardan oluşan bir grubun verilerine erişmesini sağlayacak. Bu araştırmacılar, platformun çocukların ve genç yetişkinlerin mental sağlığını nasıl etkilediğine dair çalışmalar yürütecek.

Araştırmacılar, Instagram verilerine altı ay kadar ulaşabilecekler. Veriler arasında gençlerin ne kadar hesap takip ettiği, Instagram’ı ne kadar kullandığı, hesap ayarları ve dahası yer alacak. Ancak mesajlar, gönderiler ve diğer hassas bilgiler paylaşılmayacak.

Araştırma sürecinde Meta yer almayacak. Yani sadece bilim insanları dahil olacak. Araştırmacıların ailelerinin izni olursa gençleri de çalışmalarına dahil edebileceği söyleniyor. Böylece anketler gibi yöntemlerle daha iyi sonuçlara ulaşılabilecek.

Bu projenin önemli bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Instagram’ın genç yaştaki kullanıcılara ciddi etkilerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yıllardır anksiyete ve depresyon da dahil çok büyük problemlere neden olabildiği söyleniyordu. Meta ise getirdiği özelliklerle bunların önüne geçmeye çalışıyordu. Araştırmacıların bulguları bu durumun değişip değişmediğini bizlere gösterecek.