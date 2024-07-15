Instagram’ın yeni "Yapay Zekâ ile Yapıldı" etiketleri, minimal düzenleme yapan veya hiç yapay zekâ kullanmayan fotoğrafçıların ve içerik oluşturucularının gönderilerine bu etiketi yapıştırmasıyla kafa karışıklığı yaratıyor.

Siz de her gün Instagram’da takılanlardansanız mutlaka gönderilerin üstündeki “Yapay Zekâ ile Yapıldı” etiketini görmüşsünüzdür.

Evet, bunda bir sakınca yok ancak yapay zekâyla yapılmamasına rağmen yine de bu ifade çıkmaya devam ediyor. Peki bunun sebebi ne olabilir?

İlk önce Instagram’ın yapay zekâyı nasıl tespit ettiğini sorgulamak gerek.

Meta, yapay zekâ içeriğini nasıl tespit ettiğine dair fazla ayrıntı vermemekle birlikte bunun "endüstri tarafından paylaşılan yapay zekâ sinyallerinin algılanmasına veya kullanıcıların yapay zekâ içerik yüklediklerini kendilerinin belirtmesine" dayandığını söylüyor.

Meta, dijital filigran sistemi olan C2PA Content Credentials’ın bir üyesi değil ancak bazı sinyallerini kullanarak içerikleri yapay zekâ ile işaretleyebilir. Photoshop’un yapımcısı Adobe ise Content Credentials standartlarının kurucu ortaklarından biri.

Ortaya atılan çok mantıklı bir görüş var.

Fotoğraftaki kişi siz olsanız bile üstünde Photoshop’un “Generative Fill” aracını kullandıysanız Instagram’ın bunu yapay zekâ olarak algılaması çok yüksek bir ihtimal.

Ancak Spot Healing Brush Tool, Content-Aware Fill veya Clone Stamp Tool kullanıldığında bu etiket eklenmeyeceğini görebilirsiniz. Yani, bu araçlar fotoğraf üzerinde benzer bir etki yaratmasına rağmen Instagram bunları yapay zekâ olarak algılamıyor.

Yok mu bu etiketi kaldırmanın bir yolu?

Aslında var. Fotoğrafı paylaşmadan önce "Yapay Zekâ ile Yapıldı" etiketini kapatmanız işe yarayabilir. Ancak yine de bu sorundan muzdaripseniz küçük bir düzenleme yapmanız gerekiyor.

Düzenlenmiş dosya Photoshop’a tekrar yüklendikten sonra siyah bir belgeye kopyalanıp yapıştırıldığında ve tekrar kaydedildiğinde, Instagram bu görüntüyü yapay zekâ olarak işaretlemiyor.

Bakalım sizde de işe yarayacak mı? Yorumlarda bekliyoruz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: