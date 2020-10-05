Uygulamayı yarı alışveriş platformu haline getiren Instagram, alışveriş araçlarını şimdi de IGTV ve Reels'e getiriyor. Yakında Instagram'da video izlerken etiketlenmiş ürünler ile karşılaşmanız son derece olası.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, mobil uygulamasının alışveriş ‘yeteneğini’ her geçen gün biraz daha geliştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre Instagram, ana gönderiler için sunulan alışveriş araçlarını şimdi de IGTV ve Reels’e getirecek.

Markalar ve Influencer’lar için yeni gelir kapıları oluşturmak isteyen Instagram, alışveriş araçlarını Reels ve IGTV’ye de getirerek hem uzun hem de kısa video içerikler hazırlayan içerik üreticilerin gerek kendi markaları gerekse sponsorlu içerikler ile gelir elde edebilmesinin kapılarını açmış olacak.

Alışveriş, Instagram'ın ayrılmaz parçalarından biri haline geliyor

IGTV için alışveriş araçları tüm dünyadaki Instagram kullanıcıları için yayınlanırken; Reels için alışveirş araçları test edilmeye devam ediyor. Bununla da yetinmeyen Instagram, IGTV için reklamlar özelliğini test etmeye başlamış durumda ve şirketin açıklamasına göre IGTV reklamlarından elde edilen gelirler, içerik üreticilerle de paylaşılacak.

Bu yıl ABD’deki işletmeler için uygulama içi ödeme seçeneği olan Instagram Checkout’u yayınlayan Instagram, alışverişi Instagram’ın ana işlevlerinden biri haline getirme yönündeki çabalarını IGTV ve Reels için alışveriş araçları yayınlayarak sürdürmüş oluyor. An itibarıyla IGTV videolarında ve kısa süre sonra da Reels videolarında videoya etiketlenmiş ürünler ile karşılaşmanız son derece olası.