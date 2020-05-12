Instagram, Siber Zorbalığa Karşı Yeni Önlemler Alıyor

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte günlük hayatta maruz kalabileceğimiz zorbalık sanal aleme de taşınmış durumda. En çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram da bu siber zorbalığa dur demek için yeni önlemler aldı.

Siber zorbalığı durdurmak için daha önce de önemli adımlar atan sosyal medya devi Instagram, bugün platforma getirilecek yeni özellikleri duyurdu. Olumlu yorumları ön plana çıkartıp olumsuzluk içeren yorumları geri plana atarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak isteyen şirket, aynı zamanda platformda kimlerin sizi etiketleyebileceği ve yorumlarda sizden bahsedebileceğini yönetmenizi sağlayan yeni kontrol özellikleri de ekliyor. Bu da siber zorbalığın önlenebilmesi adına atılan önemli bir diğer adım.

Yeni özelliklerden ilki olan olumsuz yorumları yönetebilme yeniliğiyle özellikle fazla takipçisi olan kullanıcılar hedeflenmekte. Bildiğiniz gibi takipçi sayınız arttıkça olumsuz yorumu kontrol etmek pek de kolay olmuyor. Instagram, uzun süredir hesap sahiplerinin yığın hâlindeki yorumları silebilmesini sağlayacak bir özelliği test ediyor. Bu sayede sürekli olarak sahte hesaplar üzerinden özellikle yüksek sayıda takipçiye sahip kullanıcılara siber zorbalık uygulayan hesaplar etkili bir şekilde sessize alınabilecek.

Beta kullanıcılarından olumlu geri dönüşler alındı:

Beta kullanıcılarından aldığı olumlu dönüşler sonucu bu çözümün etkili olmasını ümit eden Instagram, özelliği mobil kullanıcılarla paylaşmaya hazırlanıyor. iOS platformunda bir yoruma tıkladıktan sonra sağ üst köşedeki simgeden 'Yorumları Yönet'i seçerek özelliği kullanabilirsiniz. Böylelikle tek seferde 25 yoruma kadar olumsuz içeriği silebilirsiniz. 'Daha Fazla Seçenek' kısmına tıklayarak yorum yapan kişilerin hesaplarını engelleyebilir ya da kısıtlayabilirsiniz. Android platformundaysa bu özellikleri yalnızca yoruma basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bir diğer özellikse yakında test kullanıcılarına sunulacak olan 'Sabitlenmiş Yorumlar' özelliği. Bu özellikle olumlu yorumları öne çıkarmak isteyen sosyal medya devi, böylelikle kullanıcılarına daha olumlu sosyal etkileşim imkânı sunmayı hedefliyor. Özellik kullanıma sunulduğunda hesap sahipleri seçtikleri olumlu yorumların görünebilir olmasını sağlayabilecekler.

Bahsedilen yenilikler sayesinde kullanıcılarının platformda daha mutlu ve daha fazla kontrol sahibi olmasını isteyen Instagram, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yeniliklerin yanında son olarak gelmesi beklenen özellikse kullanıcıların hem etiketlenme hem de bahsedilme sınırlandırmalarını kendisinin belirleyebilecek olması. Yani kullanıcı olarak bir yerde sizi etiketleyebilecek ya da sizden bahsedebilecek kişileri 'Herkes', 'Yalnızca Takip Ettiklerim' ya da 'Kimse' olarak belirleyebileceksiniz.