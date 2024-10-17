Instagram'ın henüz geliştirme aşamasında olan yeni bir özelliği tespit edildi. "Sosyal Kütüphane" isimli özellik, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram, dikkat çekici bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Instagram kodlarında tespit edilen ve henüz geliştirme aşamasında olduğu anlaşılan özellik, "Sosyal Kütüphane" olarak isimlendirilecek. Peki bu özellik, kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek?

Instagram'ın Sosyal Kütüphane özelliği, platformda etkileşime girdiğiniz içerikleri bir bölgede toplayacak gibi görünüyor. Bu bağlamda; bir sohbette gönderdiğiniz veya aldığınız içerikler, Sosyal Kütüphane içerisinde de bulunacak. Ayrıca beğendiğiniz veya kaydettiğiniz içerikler de bu alanda toplanacak.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Sosyal Kütüphane, etkileşiminiz olan içerikler ayrı ayrı kategorilendirecek. Böylelikle aradığınız bir içeriğe hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz.

Meta, Instagram'ın yeni özelliğine ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca Sosyal Kütüphane özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı gibi hususlar belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.