Facebook’un sahibi olduğu Instagram kullanıcılarını izliyor, hem de her an. Üstelik bu gizli bir bilgi de değil. Ancak bir kullanıcı olarak takip engelleme için yapabileceğiniz bazı işlemler var. Tam olarak izlenmeyi engelleyemeseniz bile en azından karşınıza çıkan reklamları ya da paylaştığınız verileri düzenleyebilirsiniz.

2012 yılında Instagram sosyal medya platformunu satın alarak elindeki en büyük ticari ürün olan kullanıcı veri ağını genişleten Facebook, sahibi olduğu tüm platformlarla kullanıcılarını izliyor. Üstelik bu durum gizli bir bilgi değil. Hatta çoğu zaman kullanıcı bizzat bu duruma izin veriyor. Tehlikeli bir durum gibi görünse bile Instagram elde ettiği verilerle yalnızca kullanıcıya özel reklamlar oluşturuyor. Şimdilik.

Peki, Instagram tarafından takip edilmeyi nasıl engellersiniz? Direkt olarak böyle bir takipten kurtulmanın bir yolu yok. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamaları kullandığınız sürece takip işlemi devam edecektir. Ancak en azından karşınıza çıkan reklamları düzenleyebilir ve platformların sahibi olduğu verilerinizden bazılarını düzenleyerek artık kullanılmamalarını sağlayabilirsiniz.

Instagram takip engelleme yöntemleri:

Yöntem #1: Verilerinizi düzenleyin.

Verilerinizi düzenleyin. Yöntem #2: Konum izinlerinizi düzenleyin.

Konum izinlerinizi düzenleyin. Yöntem #3: Reklamları düzenleyin.

Reklamları düzenleyin. Yöntem #4: Kesin çözüm, Instagram hesabınızı kapatın.

Yöntem #1: Verilerinizi düzenleyin:

Instagram’a ilk kaydolduğunuz sırada ya da kullanım sırada pek çok verinizi kendi rızanızla platforma sunuyorsunuz. Bu veriler o kadar fazla ki, bazen bunları hatırlamak bile zor olabilir. Instagram bu konuda şeffaf davranıyor ve kullanıcı hakkında sahip olduğu tüm verileri kullanıcının da görmesine imkan sağlıyor.

Instagram mobil uygulamasında profil sayfanızı açın. Buradan; Ayarlar, Güvenlik, Verilerine Eriş adımlarını takip ederek Instagram’ın sahip olduğu verilerinizi görebilirsiniz. Bu sayfa oldukça detaylıdır ve yaklaşık 25 alt başlıktan oluşur. Elbette, buradan erişebileceğiniz tüm veriler üzerinde detaylı işlemler yapma şansınız yok.

Verilerinizi de indirebileceğiniz bu sayfa üzerinden takip engelleme için yapabileceğiniz en temel veri düzenlemesi arama geçmişini silmektir. Arama geçmişinizi sildikten sonra yeniden arama yaptığınız zaman verileriniz yeniden yedeklenir ancak en azından son kaydedilmiş verileri silmiş olursunuz.

Yapabileceğiniz diğer bir önemli işlem de Instagram hesabınız ile senkronize ettiğiniz rehber verilerini silmektir. Böylece rehberinizde kayıtlı olan kişilerin telefon numarası, isim gibi kişisel bilgilerini Instagram ile paylaşmamış olursunuz. Verilerine Eriş sayfasındaki başlıkları inceleyerek Instagram’ın sahip olduğu verilerinizi detaylı olarak görebilirsiniz.

Yöntem #2: Konum izinlerinizi düzenleyin:

Favori kahvecinizde çektiğiniz bir fotoğrafı paylaşırken ya da eğlenceli bir akşamda takipçileriniz nerede olduğunuzu görsünler diye mutlaka en az birkaç kez konum bilgilerinizi paylaşmışsınızdır. Muhtelemen bu arada Instagram’ın konum verilerinizi her zaman ulaşmasını da onaylamışsınızdır.

Instagram mobil uygulamasının varsayılan ayarları, kullanıcıların konum bilgilerine düzenli olarak ulaşamaz ancak bir paylaşım sırasında onay ekranından hızla kurtulmak için pek çok kullanıcı ‘her zaman’ seçeneğine dokunuveriyor ve bu sayede Instagram, konum bilgilerinize ulaşabildiği her an bu verileri kaydediyor.

Instagram’ın konum bilgilerinize ulaşmasını engellemek oldukça kolay bir işlem. Android kullanıcıları; Ayarlar, Uygulamalar sayfası üzerinden Instagram’ı bulup verdikleri tüm izinleri iptal edebilirler. iOS kullanıcıları; Ayarlar, Gizlilik, Konum Servisleri sayfası üzerinden Instagram’a verdikleri konum bilgileri erişim iznini kaldırabilirler.

Yöntem #3: Reklamları düzenleyin:

Her şeyin dönüp dolaşıp geldiği, sosyal medya platformlarını var eden nokta; reklamlar. Herhangi bir abonelik ücreti ödemeden kullandığınız tüm platformlar reklam gelirleriyle ayakta kalırlar. Karşınıza çıkan reklam Google, Facebook, Amazon gibi şirketlerin kullanıcılardan elde ettiği veriler doğrultusunda özelleştirilir.

Kısaca; internet dünyasında karşınıza çıkan neredeyse her reklam sizin kullanıcı alışkanlıklarınız doğrultusunda özelleştirilmiş ve sizin ilginizi çekeceği için karşınıza çıkarılan reklamlardır. Kullanıcı alışkanlıklarınızın takip edilmesini ya da reklam görmeyi tam olarak engellemeniz mümkün değil ancak gördüğünüz reklamları düzenleyebilirsiniz.

Instagram ana sayfanızda ya da hikayeler arasında sık sık karşınıza çıkan, görmek istemediğiniz, rahatsız olduğunuz reklamların üst köşesinde bulunan üç nokta butonuna dokunarak Gizle seçeneğine dokunun. Algoritma, bu reklamın size uygun olmadığını anlayacak ve bir daha benzer reklamları size göstermeyecektir.

Eğer bir Facebook hesabınız varsa çok daha detaylı reklam düzenlemesi yapabilirsiniz. Facebook internet sitesine hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra Ayarlar, Reklam Ayarları sayfasına giderek gördüğünüz reklamları, takip edildiğiniz üçüncü taraf internet sitelerini ve daha pek çok farklı ayrıntıyı düzenleyerek en azından karşınıza çıkan reklamların tam olarak size uygun olmalarını sağlayabilirsiniz.

Yöntem #4: Kesin çözüm, Instagram hesabınızı kapatın:

Instagram takip engelleme işlemi için en etkili ve kesin çözüm hesabınızı kalıcı olarak kapatmaktır. Instagram, hesabınızı sildiğiniz zaman profilinizin, fotoğraflarınızın, videolarınızın, yorumlarınızın, beğenilerinizin, takipçilerinizin kısaca platform üzerinde size dair her şeyin kalıcı olarak silineceğini taahhüt ediyor.

Elbette, Instagram hesabınızı silmek yalnızca küçük bir adım. Eğer Facebook, Twitter gibi bir sosyal medya hesabınız varsa ya da en azından Google kullanarak arama yapıyorsanız bir şekilde izlenmeye ve verilerinizi paylaşmaya devam edeceksiniz. Daha önce belirttiğimiz gibi kesin bir çözüm yok, bir şekilde izlenmeye devam edeceksiniz.

Instagram sizi neden takip ediyor?

Instagram’ın kullanıcılarını yani sizi takip etmesinin tek nedeni reklamlar. Günümüz dünyasında reklamcılığın neredeyse kişiye özel hale gelmesini başta Facebook olmak üzere diğer sosyal medya platformları ve arama motorları sağlıyor. Kullanıcı verileri reklamverenlerle paylaşılıyor ve bu verilere özel reklamlar hazırlanıyor.

Tam olarak bilinmese bile sızan bazı raporlara göre Facebook’un Instagram üzerinden 2019 yılında kazandığı tutarın 20 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Bu rakam yalnızca reklamlar üzerinden kazanılıyor. Üstelik bu rakam Facebook’un bir yılda kazandığı gelirin sadece dörtte biri.

Hangi kullanıcının profiline girdiğiniz, hangi gönderiye baktığınız, kaç saniye baktığınız, parmak hareketleriniz ve daha aklınıza gelebilecek pek çok şey izleniyor. Ancak şu an için endişe etmeye gerek yok. Veriler yalnızca reklam özelleştirmeleri için kullanılıyor. Yani söylenen bu şekilde. Elbette ilerleyen yıllarda karşımıza verilerimiz kullanılarak nasıl sürprizler çıkacak bilemeyiz.

Instagram tarafından takip edilmeyi engellemek için uygulayabileceğiniz farklı yöntemleri anlattık. Tam olarak engelleme mümkün olmasa da en azından paylaştığınız verileri düzenleyebilir ve karşınıza çıkan reklamların biraz daha hoşunuza gidenlerden seçilmesini sağlayabilirsiniz.