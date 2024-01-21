Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, birbirlerini tanımalarını kolaylaştıracak notlar da gönderebilecek.

Instagram’da tanımadıklarımızdan gelen takip istekleri, bir yandan “bu kimdi şimdi?” diye düşündürürken öte yandan da gereksiz şekilde “acaba tanımam gereken birisi mi?” ikileminde de bırakıyor. Geçmişte çok sayıda Instagram özelliğini önceden haber veren Alessandro Paluzzi’nin paylaşımı, bu konuda kullanıcıları rahatlatacak bir özelliğin geleceğine işaret ediyor.

Söz konusu özelliğin oldukça benzer bir versiyonu hâlihazırda LinkedIn’de bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, birbirlerine bağlantı isteği (LinkedIn’in ‘takipçi’ mantığı) gönderirken yanında bir de ek olarak bağlantı isteğinin amacını içeren bir not göndermelerini mümkün kılıyor.

Şimdiyse benzeri, Instagram’a gelecek gibi görünüyor.

Alessandro Paluzzi

Şirketten henüz resmî bir açıklama olmasa da Alessandro tarafından yapılan paylaşım, özelliğin nasıl görüneceği hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Ekran görüntüsüne baktığımızda süreç şöyle görünüyor: Önce takip isteğimizi yolluyoruz, ardından not kısmı karşımıza geliyor.

Burada ise takip isteğimize ek olarak bu isteğin yanında bir de takip sebebi göndermemiz isteniyor. Bunun karşıdaki kişinin kim olduğumuzu anlamasına yardımcı olacağı söyleniyor. Fakat metin kutusu görünmüyor ve “...yazın.” demek yerine “...seçin” denmiş. Yani hâzır cevapların yer alması da olası görünüyor.

Sosyal medyada “bir de CV gönderseydik.” şeklinde karşılık bulan bu özellik hakkında sizin düşüncelerinizi de yorum kısmına bekliyoruz. Son dönemde yeni özellikler üzerine fazlaca çalışan uygulamada görmek istediğiniz özellikleri de paylaşmayı unutmayın.