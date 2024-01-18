Instagram, genç kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi azaltmaya yönelik yeni bir özellik tanıttı. Özellik, çocuklara geceleri kapatılamayan ve uyumalarını öneren bir uyarı gösterecek.

Yeni özellikleri sık sık platforma ekleyen Instagram, zararlı olduğu konusundaki eleştiriler nedeniyle özellikle çocuklara yönelik önlemler almaya başlamıştı. Örneğin daha önce genç kullanıcılara düzenli uygulamayı kullanmaya düzenli ara vermelerini öneren “Ara Ver” isimli bir hatırlatıcı eklendiğini görmüştük. Meta’nın bugün paylaştığı bir blog gönderisi de bu önlemlere bir yenisinin daha eklendiğini gösterdi.

Açıklamaya göre Instagram’a “Gece Uyarıları” ismi verilen bir özellik eklendi. Bu özellik, geceleri uygulamayı kullanan çocuklara bir uyarı gösterecek ve onlara uyku zamanı geldiğini söyleyecek.

Saat 22.00'den sonra otomatik olarak çıkacak "gece uyarıları" kapatılamayacak

Instagram, özellikten bir ekran görüntüsü de paylaştı. Görüntüde, direkt ekrana “Ara verme zamanı geldi mi? Geç oluyor. Bu gece için Instagram’ı kapatmayı düşünebilirsin.” ifadelerinin yer aldığı bir uyarı çıkıyor.

Bu uyarı, geceleri Reels veya DM gibi kısımlarda 10 dakikadan fazla zaman geçiren genç kullanıcılara gösterilecek. TecCrunch’ın edindiği bilgilere göre, uyarı akşam saat 22.00’den sonra otomatik olarak çıkmaya başlayacak. Üstelik kapatılmaları da mümkün olmayacak. Yani genç kullanıcı Instagram’da gezinmeye devam edemeyecek.

Tabii ki bu uyarının illa ki çıkacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcı isterse özelliği devre dışı bırakabilecek. Bu şekilde de uyarı hiç gelmeden uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Instagram, genç kullanıcılara sunulacağını söylese de belli bir yaş sınırı vermedi. Direkt 18 yaş altını mı yoksa daha küçükleri mi kapsayacağını bilmiyoruz.

Bu hamle, sosyal medya platformlarının son yıllarda gençlere zarar verdikleri için eleştirilmelerinin ardından geliyor. Geçtiğimiz yıl TikTok da buna benzer, kullanıcılara uyumalarını öneren bir özelliği kullanıma sunmuştu. Instagram’dan gençlerin bildirimlerini sessize almasını sağlayan bir sessiz mod özelliği de görmüştük.