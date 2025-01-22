Instagram'a birçoğumuz fark etmeden 3 yeni özellik geldi. Bu özelliklerin neler olduğuna birlikte göz atalım.

Instagram'a gelen 3 yeni özellik sayesinde artık konum göndermek, mesajları planlamak ve kişilere takma ad takmak mümkün oldu.

Şimdi gelin, bu özellikleri nasıl kullanabileceğimize bakalım.

1. Artık sohbetlerden konum gönderebilirsiniz.

Konum göndermek istediğiniz kişinin mesajlar sayfasını açtıktan sonra sağ altta bulunan "+" simgesine dokunup konumunuzu seçerek konum bilginizi paylaşabilirsiniz.

Sadece sizin olduğunuz konumu da değil, mesela o kişiyle buluşacaksanız haritadan istediğiniz yeri seçip belirli bir konumun bilgisini gönderebilirsiniz.

2. Mesajları planlayabilirsiniz.

Artık Instagram'dan göndermek istediğiniz mesajın saatini ve gününü önceden seçebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, mesajınızı yazdıktan sonra gönderme tuşuna basılı tutmak. Ardından "Mesajı planla" seçeneğinden istediğiniz saat ve tarihi seçebilirsiniz.

3. Kişilere "takma ad" takabilirsiniz.

Instagram sohbetlerinde, konuştuğunuz kişilerin ismini başka bir takma adla değiştirmeniz mümkün oldu. Mesajlaştığınız kişinin profil fotoğrafına tıkladıktan sonra "Takma adlar" seçeneğinden istediğiniz takma adı yazabilirsiniz.

Siz bu özelliklerin geldiğini biliyor muydunuz? Yeni özellikleri nasıl buldunuz? Yorumlara yazın!

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