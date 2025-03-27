Instagram’da olan ancak pek çoğumuzun haberi olmayan 9 özelliği derledik!

Instagram sohbetlerinde gizli bir oyunun olduğunu, okundu bilginizi kapatabileceğinizi, konumunuzu gönderebileceğinizi biliyor muydunuz?

Bunlar ve bunlardan çok daha fazlası için okumaya devam edebilirsiniz, işte Instagram tüyoları!

1. Sohbetlerdeki gizli oyun

Instagram sohbetlerde gizli bir oyunun varlığından haberdar mıydınız? Bu oyunu oynamak için, biriyle olan sohbetinize girip sadece emoji göndermeniz lazım. Başka hiçbir mesaj yazmamalı. Tek bir emoji.

Emojiyi gönderdikten sonra üstüne dokunduğunuzda otomatik olarak oyun açılacak. Oyunda, alttaki barı hareket ettirerek emojiyi sektirmeniz gerekiyor ve oyun gittikçe hızlanıyor. Birinin mesaja cevap vermesini beklerken zaman geçirmek için çok ideal…

2. Okundu bilgisini ve hareket durumunu kapatma

Bir diğer Instagram tüyomuz; gizliliğine önem verenler, mesajlara hemen dönmek veya cevap vermek istemeyenler için… Instagram’da ne zaman aktif olduğunuz bilgisinin veya WhatsApp’taki gibi okundu bilgisini kapatabilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken; Instagram ayarlarına girip “Hareket Durumu” yazmak ve çıkan seçeneği pasif hâle getirmek. Okundu bilgisini kapatmak için ise yine ayarlardan “Mesajlar ve Hikâye yanıtları” seçeneğine gidip “Okundu Bilgisi” sekmesinden bu özelliği pasife almak.

3. Konum gönderme

Konum göndermek istediğiniz kişinin mesajlar sayfasını açtıktan sonra sağ altta bulunan "+" simgesine dokunup konumunuzu seçerek konum bilginizi paylaşabilirsiniz.

Sadece sizin olduğunuz konumu da değil, mesela o kişiyle buluşacaksanız haritadan istediğiniz yeri seçip belirli bir konumun bilgisini gönderebilirsiniz.

4. Farklı yazı tipi

Instagram’da güncel olarak 14 farklı yazı tipi bulunuyor ancak 15. yazı tipi gizli. Eğer herkesten farklı bir yazı tipi kullanmak isterseniz yazı tipleri arasından “meme” olanı seçip “papyrus” yazmalısınız. Ortaya, yukarıdaki görselde yer alan yazı tipi çıkıyor.

5. Başka kullanıcılarla paylaşılan hareketleri görme

“Paylaşılan hareketler” bir kullanıcıyla olan etkileşimlerinizin listesi gibi bir şey. Birbirinizi ne zaman takip ettiğinizi, birbirinizin beğendiğiniz fotoğraflarını, yorumlarını, etiketlenenleri görmenizi sağlıyor.

Bir kullanıcıyla paylaşılan hareketlerinizi görmek için o kullanıcının profiline girip sağ üst köşedeki üç noktaya dokunduktan sonra “Paylaşılan hareketleri gör” seçeneğine gitmeniz gerekiyor

6. Hikâyeye arka plan ekleme

Instagram hikâyenize bir post veya reels ekleyip arka planına farklı bir görsel koymak isterseniz katmanların yerlerini kolayca değiştirebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken; post’un veya görselin üzerine basılı tutup aşağı yukarı kaydırmak. Bu şekilde hikâyenin katmanlarını ayarlayabilirsiniz. Aynı işlemi; GIF’ler, yazılar, sticker’lar için de yapabilirsiniz.

7. Sessiz mesaj gönderme

Instagram’da gönderdiğiniz mesajın bildirim olarak gitmesini istemiyorsanız mesajı yazmadan önce başına “/silent” yazmalısınız. Böylece mesajı gönderseniz de gönderdiğiniz kişiye bildirim gitmeyecek, sadece sohbetlere girdiğinde görebilecek.

8. Mesajları planlama

Instagram'dan göndermek istediğiniz mesajın saatini ve gününü önceden seçebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, mesajınızı yazdıktan sonra gönderme tuşuna basılı tutmak. Ardından "Mesajı planla" seçeneğinden istediğiniz saat ve tarihi seçebilirsiniz.

9. Kişilere takma ad takma

Instagram tüyolarımızdan sonuncusuna geldik. Instagram sohbetlerinde, konuştuğunuz kişilerin ismini başka bir takma adla değiştirmeniz mümkün oldu. Mesajlaştığınız kişinin profil fotoğrafına tıkladıktan sonra "Takma adlar" seçeneğinden istediğiniz takma adı yazabilirsiniz.

Siz bu özelliklerden kaç tanesini biliyordunuz veya eklemek istediğiniz başka ipucu var mı? Yorumlara yazın!

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