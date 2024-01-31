Meta, Snap, TikTok, X ve Discord gibi sosyal medya devleri bugün ABD senatosuna platformlarında çocukların güvenliği hakkında ifade verdi. Sorgu sırasında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bir senatörün baskısı sonucu ayağa kalkarak mağdur ailelerden özür diledi.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinin başlarındaki isimler, bugün ABD Kongresi’nde senatoya ifade vermek için toplandı. Duruşmanın konusu ise çocukların bu platformlardaki güvenliği. Katılan patronlar arasında Meta CEO’su Mark Zuckerberg, TikTok CEO’su Shou Zi Chew, X CEO’su Linda Yaccarino, Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ve Discord’un başındaki Jason Citron gibi isimler var.

İfadeler devam ederken Mark Zuckerberg’ün de içinde bulunduğu ilginç bir durum yaşandı. Zuckerberg, senatörlerin baskısı sonucu ayağa kalkıp çocukları zarar gören insanlardan özür diledi.

“Başınıza gelen her şey için özür dilerim. Kimse çektiğiniz acıları yaşamamalı”

Senatör Josh Hawley, Meta’nın sahibi olduğu Instagram gibi platformlarda çocukların gördüğü zararlardan ve istismarlardan bahsetti. Hawley, bu konuda hiçbir adım atılmadığını ve hiç kimsenin kovulmadığını söylerken salonda istismar mağduru olan çocukların ailelerinin olduğunu belirtti. Senatör, sonrasında Zuckerberg’e özür dilemesi için baskı kurdu.

Mark Zuckerberg, bunun ardından arkasını dönerek mağdurların aileleriyle yüzleşti. Milyarder iş insanı ayağa kalktı ve tüm ailelerden özür diledi. Devamında ise ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ekledi:

“Başınıza gelen her şey için özür dilerim. Kimse ailenizin çektiği acıları yaşamamalı. Bu yüzden bu kadar çok yatırım yapıyoruz ve hiç kimsenin sizin yaşadığınız şeyleri yaşamadığından emin olmak için sektör çapında çaba göstermeye devam ediyoruz.”

Ailelerin salona çocuklarının fotoğraflarıyla geldiklerini belirtelim. CEO’lar sorgulanırken havaya kaldırılan bu fotoğraflarda çocukların isimleri ve “Çevrim içi zararı durdurun! KOSA’yı yürürlüğe sokun!” ifadeleri yer aldı. “Çocukların Çevrim İçi Güvenliği” Yasası anlamına gelen KOSA, kabul edilirse şirketlere bu konularda önlem alma zorunluluğu getirecek.

Snap CEO’su da özür diledi

Zuckerberg’ün dışında Snap CEO’su Evan Spiegel de ailelerden özür diledi. Spiegel, Snapchat üzerinden uyuşturucu satın alıp hayatını kaybeden çocuklarla ilgili “Bu trajedileri önleyemediğimiz için çok üzgünüm.” İfadelerini kullandı. Spiegel’i de salondaki bir başka senatör Laphonza Butler özür dilemeye zorladı.

Saatlerdce devam eden duruşmada kongre üyeleri, platformlarda çocukların güvenliğine karşı alınan önlemler, yaşanan olaylar gibi şeyler konusunda CEO’ları sert bir şekilde sorguladı. Senatörler, çocukların yaşadıkları için Mark Zuckerberg ve diğer CEO’ların “ellerinin kana bulandığını” ifade etti.