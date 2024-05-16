Avrupa Birliği, Facebook ve Instagram'da çocukları korumak için yeteri kadar çaba sarf edilmediğini düşündüğü için Meta'ya soruşturma açtı. Soruşturmada platformların güvenlik hamleleri baştan aşağı incelenecek.

Instagram, Facebook, Threads ve WhatsApp gibi uygulamaların arkasındaki Meta, uzun yıllardır platformlarının gençlere zarar verdiği gerekçesiyle yetkililerin radarı altında. Çok yakın bir zamanda Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ün bu konuda ABD’de senatoya ifade verdiğini görmüştük. Zuckerberg, ayağa kalkıp çocukları zarar gören ailelerden özür bile dilemişti.

Şimdi ise şirkete yepyeni bir soruşturma açıldı. Bu seferki soruşturma Avrupa Birliği’nden geliyor. Yetkililer, şirketin Facebook ve Instagram’da çocukların mental ve fiziksel sağlığını korumak için yeterince çaba sarf etmediğini söylüyor.

Facebook ve Instagram’ın çocuklara yönelik güvenlik önlemleri baştan aşağı incelenecek

Avrupa Komisyonu tarafından bugün duyurulan resmî soruşturmada, Meta’nın Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki kuralları ihlal edip etmediği incelenecek. Yetkililer, Facebook ve Instagram’ın kullanıcı arayüzü ve algoritmalarının çocuklarda “davranışsal bağımlılığa” yönlendirip yönlendirmediğini değerlendirecekler.

Ayrıca AB, şirketin çocukların uygunsuz içeriklere erişimini engellemek için yeterince önlem almadığı konusunda da endişeli olduğunu söylüyor. Açıklamalar göre Meta’nın yaş doğrulama araçları sanıldığı kadar etkili değil.

Tüm bunlara ek olarak içerik öneri sistemlerinin ve varsayılan gizlilik ayarlarının reşit olmayanlar için yeterli güvenlik sağlayıp sağlamadığı da denetlenecek. Anlayacağınız Facebook ve Instagram’daki çocuklara yönelik önlemler baştan aşağı incelenmiş olacak. Eğer ihlal tespit edilirse Meta’ya büyük yaptırımlar ve cezalar gelebilir. Ne zaman sonuçlanacağı konusunda şimdilik bir şey söylemek mümkün değil.

AB’nin soruşturması, Meta’nın platformlarına güvenlik önlemleri eklemeye çalıştığı sırada geldi. Şirket, gelen büyük eleştiriler ve soruşturmaların ardından bu konuda hamlelerini artırmıştı. Örneğin yakın zamadna Facebook ve Instagram’da çocukların zararlı konuları görüntülemesi ve “şüpheli” olarak nitelendirilen kişilerle etkileşime geçmesi sınırlandırılmıştı. Ancak görünüşe göre AB, bunların pek işe yaradığını düşünmüyor.

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