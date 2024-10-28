Instagram, Popüler Olmayan Videoların Çözünürlüğünü Düşürecek

Instagram'daki videoların çözünürlüğü, videoların ne kadar popüler olduğu ile doğru orantılı olacak.

Sosyal medyada paylaşılan videoların sayısı da görüntü kalitesi de her geçen gün artıyor. Meta'nın Instagram ve Threads'ten sorumlu yöneticisi Adam Mosseri, daha popüler videoların daha yüksek kalitede gösterileceğini, daha az popüler videolarda ise kalitenin düşürüleceğini belirtti.

Mosseri, Instagram'ın "gösterebildiği kadar yüksek kaliteli videolar göstermeye çalıştığını" ifade ederken, uzun süre izlenmeyen videoların video kalitesinin de düşürüldüğünü belirtti. Başlangıçta çok izlenen ancak daha sonra izlenmeyen videoların da çözünürlükleri azaltılıyor.

Farklı videolara farklı kodlamalar

Aslında Meta, geçtiğimiz yıl farklı videolar için farklı kodlama yapılandırmaları kullanmayı planladığını açıklamıştı. Yine de Mosseri'nin yeni açıklamalarının videosu Threads'te paylaşıldıktan sonra pek çok kullanıcı bu konuda yorum ve eleştirilerde bulundu. Bu tartışma üzerine de Mosseri daha fazla detay paylaştı.

Mosseri, "Daha fazla izlenme getiren içerik üreticiler için daha yüksek kalite (daha fazla CPU gerektiren kodlama ve daha büyük dosyalar için daha pahalı depolama) sunma eğilimi gösteriyoruz. Bu ikili bir eşik değil, daha çok bir kayar ölçek." açıklamasında bulundu.

Kullanıcılardan gelen kalite farkının popüler içerik üreticilerinin popülerliğini daha da pekiştireceği ve küçük içerik üreticilerinin geride kalmasına neden olacağı eleştirilerini kabul eden Mosseri, yine de kalite değişiminin çok az olduğunu ve videolarda etkileşimin video kalitesi ile değil içerikle daha çok ilgili olduğunu ifade etti.