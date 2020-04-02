Sosyal medya platformu denince akla gelen ilk üç isim Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta an itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Platformlara giren kullanıcılar, yeni paylaşımların yüklenmesinde sorun yaşandığını görüyor.

Pandemi hâline gelen yeni tip koronavirüs COVID-19'un dünyamızı sarması sebebiyle ülke yöneticileri, vatandaşlarının sağlığını gözeterek, sokağa çıkma yasağı ilan ediyor veya vatandaşlarına evde kalma çağrısında bulunuyor. Evlerinde kendilerini karantina altına alan kişiler ise internet kullanımını büyük oranda artırıyor.

İnternet kullanımının artması ile beraber hâlihazırda bizlere internet sağlayan yer altı hatlara da büyük bir yük binmiş oluyor. Bu yükün azaltılabilmesine destek olabilmek için Netflix, YouTube, PlayStation ve pek çok diğer platform, indirme hızlarını kısıtladığını veya kalitede düşüşe gittiğini açıklamıştı.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta fotoğraflar yüklenmiyor.

Saatler gece yarısını geçtiğinde baş gösteren sorun sebebiyle Instagram'a yüklenen yeni fotoğraflar, videolar ve hikayelerin yanında özel mesajlardan gönderilen fotoğraflar ve videolar karşı tarafa ulaşmıyor.

Hem mobil platform hem de masaüstü internet tarayıcısından Instagram'a giriş yapan kullanıcılar, yeni fotoğraf ve videolar yerine gri ve boş bir alanla karşılaşıyorlar. Erişim sorununa neyin sebep olduğu henüz bilinmez iken hatanın ne zaman giderileceği konusunda da bir bilgi bulunmuyor.