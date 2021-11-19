Popüler sosyal medya uygulamaları Instagram, Whatsapp ve Facebook'a erişim sağlanamıyor.

Birkaç gün önce akşam saatlerinde Spotify, Discord ve Snapchat'te erişim sorunları yaşanmış, ilerleyen saatlerde de sorunun Google Cloud'tan kaynaklandığı açıklanmıştı.

Bu akşam ise yaşanan aksaklıklarla sık sık gündeme gelen sosyal medya uygulamaları Instagram, Whatsapp ve Facebook'a erişilemedi. Popüler sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim probleminin nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Instagram, Whatsapp ve Facebook yine çökebilir

Twitter kullanıcılarının yaşanan erişim problemine dair paylaşımları