Instagram'a 25 kadar yeni filtre eklendi. Bu filtreler, fotoğraflara kaba taslak renk değişimleri değil, kökten iyileştirmeler yapıyor. Ayrıca uygulama için yepyeni özellikler de test ediliyor.

Meta, dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a bazı yenilikler getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamalar, Instagram geliştiricilerinin bu kez filtrelere odaklandıklarını gözler önüne seriyor. Zira 25 kadar yeni filtre, Instagram kullanıcılarına sunulmuş durumda.

Tüm kullanıcılar, Instagram'a en güzel fotoğraf veya videolarını atmak isterler. Ancak renklerin dengesini sağlamak, görüntüyü daha iyi bir hâle getirmek çok da kolay değildir. Bunun farkında olan Meta, geniş kapsamlı bir çalışma yapmış gibi görünüyor. Şirketin açıklamasına göre yeni filtreler; renk düzenlemeleri ve stil seçeneklerine odaklanıyor. Kullanıcılar, bu yeni filtrelerle genel renk değişimlerini değil, görüntünün tamamen düzenlendiğini görecekler.

İşte bazı örnekler:

Sektör kaynaklarının yaptıkları açıklamalara göre Instagram'ın yeni filtreleri, en çok da üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duyan kullanıcıları rahatlatacak gibi görünüyor. Çünkü yeni filtreler, VSCO ve Picsart gibi popüler uygulamalardaki filtreleri birinci taraftan sağlıyor.

Instagram'daki tek yenilikler bunlardan ibaret değil. Şirket, Reels içerikler için de hummalı bir çalışma içerisinde. Test aşamasına açılan yeni özellikler, Reels video parçalarının döndürülmesine bile imkân tanıyacak. Ayrıca kullanıcı, yaptığı değişikliklerin nasıl bir sonuç ürettiğini tek bir dokunuşla görebilecek. Meta, Reels videolar için yeni yazı tiplerinin de an itibarıyla test edilmeye başladığını açıkladı.

Instagram'ın yeni filtreleri kullanıma sunulmuş olsa da test aşamasındaki özelliklerin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin herhangi bir bilgi yok. Ancak test aşamasındaki özelliklerin de kademe kademe kullanıcılara ulaşacağını düşünüyoruz.