Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da yüksek takipçi sayıları fazlasıyla karşımıza çıksa da bir isim 200 milyon barajını açtı. Juventus takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, Instagram’da 200 Milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında zirveye en yakın oynayan isim Instagram, içerisinde kişisel profiller barındırdığı gibi birçok mizah sayfası ve benzeri sayfalar da barındırıyor. Platformda takipçi sayısını artırmak bazı kişiler için oldukça önemli bir hal almış durumda ve ünlü insanların da takipçi sayısı bu doğrultuda ‘ne kadar sevildiklerini’ ölçmek için yeterli bir sayıymış gibi gösterilebiliyor.

Instagram’daki ünlülerin birçoğu milyonlarca takipçiye sahip ve genelde takipçi sayıları gün geçtikçe artıyor. Yüksek takipçi sayılarına sahip hesapları çoğu zaman görüyor olsak da bugün bir ilk yaşandı. Dünya çapında oldukça tanınan ve ismini hemen hemen herkesin en az bir kere bile olsa duyduğunu düşündüğümüz bir isim, Instagram’ın kendisinden sonra en yüksek takipçiye sahip hesabının sahibi olmayı başardı.

Cristiano Ronaldo’nun Instagram hesabı 200 milyon barajını aşan ilk hesap oldu

34 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram’da 200 milyon takipçiye sahip olan ilk Instagram kullanıcısı oldu. Futbol dünyasının vazgeçilmezi ve şu anda Juventus’un yıldızı olan Cristiano Ronaldo, yeşil sahalar dışında da bir rekor kırmayı başardı. Cristiano Ronaldo, 2018 yılında da Selena Gomez’i Instagram’ın en yüksek takipçiye sahip kullanıcısı olmuştu. Cristiano Ronaldo’nun hemen arkasında 167 milyon takipçiyle Selena Gomez bulunuyor.

Cristiano Ronaldo, Forbes’e göre Instagram’da paylaştığı reklamlardan yılda 47,8 milyon dolar (285,2 milyon TL) gelir elde ediyor. Şu anda tüm müsabakalarda toplam 33 gol atan ve birçok rekorun sahibi olan başarılı futbolcu, Instagram hesabında paylaştığı bir video ile 200 milyon abonesine teşekkür etti ve bunu kutladı. Ronaldo’nun cristiano kullanıcı ismine sahip hesabında toplamda 2.754 gönderi bulunuyor ve takipçi sayısı sürekli olarak artmaya devam ediyor.