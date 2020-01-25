Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Berkcan Güven'le çekildiği fotoğrafa yer verdi. Cristiano, Berkcan'la çok iyi vakit geçirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin sevilen YouTuber’ı Berkcan Güven, dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo ile çektiği videoyu Youtube üzerinden paylaşmıştı. Berkcan’ın yüklediği video ilk üç saatinde 465 bin izlenme sayısına ulaşarak büyük bir başarı kazanmıştı.

Berkcan Güven ve Cristiano Ronaldo, Clear sponsorluğunda bir araya gelmiş ve ufak bir challenge yapmışlardı. Juventus’un 7 numaralı oyuncusu Cristiano Ronaldo ise videonun üzerinden geçen uzun zamanın ardından dün Berkcan Güven’le olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Cristiano Ronaldo, Berkcan Güven ile çekilen fotoğrafını paylaştı:

Berkcan Güven’le çekilen fotoğrafını paylaşan Cristiano, paylaşımında ‘Clear Türkiye tarafından organize edilen ‘crossbar challenge’da Berkcan ile çok iyi zaman geçirdim.’ ifadesine yer verdi. Cristiano, yaptığı paylaşıma Türkçe ‘#GösterKendini’ etiketini de eklemeyi unutmadı.

Berkcan Güven ve Efe Uygaç, Cristiano Ronaldo ile çektikleri videoda kendisiyle röportaj yapmayı da ihmal etmemişlerdi. İkili, Ronaldo’ya kendisinin antrenmanları, Türkiye ve şu an beraber oynadığı milli takımdaki stoper oyuncumuz Melih Demiral hakkındaki sorular yöneltti.

Ülkemiz YouTube’unun sevilen isimlerinden biri olan Berkcan Güven, belki de YouTube’un ne kadar büyük bir sektör haline geldiğini gösteren en güzel örneklerden birisi. Berkcan Güven’in sponsorlukla birlikte buluştuğu son projeler yalnızca Cristiano Ronaldo ile olan da değildi.

Berkcan, Clear’ın sponsorluğundaki buluşmanın ardından bir de Shell V-Power’ın sponsorluğunda bir buluşma gerçekleştirmişti. Bu buluşmadaki ünlü isim ise 4 kez F1 şampiyonluğu kazanan Sebastian Vettel idi. Sebastian Vettel, Berkcan Güven ve Efe Uygaç üçlüsü Ferrari’nin çıkış noktası Maranello’yu ziyaret etmişti.

Ufak sohbetlerinin ardından Sebastian Vettel, sıra sıra Berkcan Güven ve Efe Uygaç’ı Ferrari aracına alarak ufak bir tura çıkarmıştı. Vettel, ikiliyi sürüşüyle korkutmayı başarmış ve ortaya eğlenceli görüntüler çıkmıştı. Ardından Berkcan Güven ve Efe Uygaç, Vettel’e Türk insanının arabasına koymayı çok sevdiği bir aksesuarı hediye etmişti.