Masaüstü İçin Geliştirilen Intel Ekran Kartları Ortaya Çıktı

Intel’in masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği ARC GPU, piyasaya çıkmadan önce Intel’in resmi internet sitesinde göründü.

Çip üreticisi Intel’in, geçtiğimiz aylarda NVIDIA ve AMD’ye rakip olacak yüksek performanslı ekran kartlarını piyasaya süreceği açıklanmıştı. ARC olarak adlandırılan yeni ekran kartları, kısa süre önce bir kez daha gündeme geldi.

Performans konusunda beklentileri aşması beklenen ARC serisi söylentilere göre yakında resmi olarak tanıtılacak. Zira son çıkan sızıntılar, lansmanın yaklaştığını ve Intel’in de bu noktada vitesi artırdığını gösteriyor.

ARC ekran kartları, Intel’in sitesinde göründü

Bir süredir ARC ekran kartlarının piyasaya çıkacağı haberleri sık sık gündeme geliyordu. Lansman tarihi belli olmamakla birlikte söz konusu kartlara ait bir bilgi bu kez de Intel’in internet sitesinde göründü. Donanım konusunda verdiği tutarlı bilgilerle bilinen Twitter kullanıcısı @momo_us, Imtel’in geliştirmekte olduğu ekran kartını paylaştığı bir ekran görüntüsüyle gözler önüne serdi.

İnternet sitesinde ortaya çıkan bilgide, masaüstü bilgisayarlar için Intel ARC A3 olarak adlandırılan bir buton eklendiği fark edildi. Şu anda kullanıcı her ne kadar butona tıklasa da, bunun sonucunda sadece siyah ekran hatasıyla karşı karşıya kalıyor.Ortaya çıkan bu butonun sistemdeki bir hata sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.Daha sonra Intel tarafından hızlıca tekrardan kaldırılan bu buton,hem dizüstü bilgisayarlar hem de masaüstü bilgisayarlar için ARC ekran kartlarının yakında tanıtılabileceğine işaret ediyor.

Intel geçtiğimiz ay dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış ARC serisi ekran kartlarını tanıtmıştı. Yapılan tanıtımda masaüstü bilgisayarlar için çok daha performanslı ekran kartları sunacaklarını açıklayan teknoloji devi, bu ekran kartları ile ilgili pek de bilgi vermemişti. Tanıtımdan sonraki günlerde ise Intel'in masaüstü bilgisayarlar için ürettiği ekran kartlarının test sonuçları ortaya çıkmıştı. Bu testlere göre Intel'in orta seviye ekran kartlarından olan Arc A770'in, RTX 3070'in yarısı kadar performans verdiği ortaya çıkmıştı.

Daha önce ARC GPU’lar’ın 2022’nin ikinci çeyreğinde tanıtılacağı söyleniyordu. Başlangıçta Çin’de piyasaya çıkacağı iddia edilen ekran kartlarının, son sızıntısıyla beraber haziran ayında tanıtılacağı öne sürüldü. Fakat Avrupa ve ABD için bu lansman tarihi, tahmin de edeceğiniz üzere daha ileri bir zamanda olacak. Güvenilir kaynaklara göre ilk olarak Çin’de tanıtılması beklenen masaüstü GPU’ların, Ağustos ayında ise Avrupa’da tanıtılacağı iddia edildi. Intel ise ne oluşan bu hata ne de ekran kartlarının çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı.