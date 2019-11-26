Intel ile MediaTek, bilgisayar sektörüne yeni bir çağ başlatacak bir ortaklık anlaşması imzaladı. İki dev şirket artık, bilgisayarlar için 5G modem üretmeye çalışacaklar. İkilinin ürettiği işlemcilerin ilk müşterileri ise Dell ve HP olacak.

5G teknolojisi her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Görünen o ki birkaç yıl içerisinde pek çoğumuz, 5G destekli akıllı telefonları ve diğer cihazları kullanmaya başlayacağız. Teknolojici üreticileri, dönemin gerisinde kalmamak ve rekabetin yüksek olduğu teknoloji sektöründe ön plana çıkabilmek için 5G ile ilgili çalışmalarını büyük bir hızla yürütüyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Intel, son birkaç yıldır sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Şirket, işlemci üretimleriyle ilgili gecikmeler yaşarken akıllı telefonlar için 5G modem üretim birimini de Apple'a satmak zorunda kaldı. Yapılan açıklamalarda her ne kadar bir sorun yokmuş gibi gösterilmeye çalışılsa da Intel'in bir süredir büyük bir krizin içerisinde olduğu aşikar. Ancak şimdi Intel, yeni bir ortaklığın altına imza attı ve bu imza, şirketin zor günlerini geride bırakabilir.

Intel'in anlaşmaya vardığı isim, akıllı telefon sektörünün önde gelen işlemci üreticilerinden MediaTek. İki dev şirket, önümüzdeki dönemlerde birlikte çalışacaklar ve bilgisayarlar için 5G modem üretecekler. Intel, bilgisayarlar için üretilecek 5G modemlerin tasarımlarıyla ilgili çalışacak, MediaTek ise Intel'in tasarımları için çipler geliştirecek.

Intel ve MediaTek'in ortaklığında üretilecek olan 5G modemler, üretim sürecinin ardından yeniden Intel'in eline geçecek ve bu kez devreye, bilgisayar üreticileri girecek. Hatta Dell ve HP, bu 5G modemlerin entegre edileceği bilgisayarları üretecek ilk şirketler olacaklar.

Intel ve MediaTek'in bu ortaklığı, her iki şirket için de bazı avantajlar sunacak. Bilindiği üzere Intel, yıllardır bilgisayar teknolojilerinin içerisinde. Bu yeni ortaklık, Intel'in bilgisayar sektörüne 5G modem kazandırmasını da sağlayacak. MediaTek ise bu anlaşmayla birlikte özellikle de ABD pazarına iyi bir giriş yapmış olacak. Zira MediaTek işlemcili telefonların ABD pazarinda ilgi gördüğü söylenemez.

Intel ve MediaTek ortaklığında üretilecek olan 5G modemlerin tüketicilerle buluşması ise 2021 yılını bulacak. HP ve Dell, 5G modem destekli bilgisayarlarını 2021 yılının başında piyasaya sürecek. Böylelikle bu iki bilgisayar üreticisi de Intel ile MediaTek'in ortaklığından fayda sağlamış olacaklar.