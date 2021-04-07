Herhangi bir hizmet sağlayıcısına ev için internet başvurusu nasıl yapılır hepimiz biliyoruz ancak başvurusu sırasında imzalanan kağıtlar bir hayli kafa karıştırıcı olabiliyor. Eviniz için internet başvurusu yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktaları ve dikkat edilmezse oluşabilecek olumsuzlukları anlattık.

Fiber, ADSL, VDSL gibi farklı imkanlar sunan internet bağlantısı türlerini evinize kadar getirebilecek pek çok farklı hizmet sağlayıcı var. Kısa bir internet başvurusu ile dilediğiniz sağlayıcının sunduğu internet hizmetini kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak ev için internet başvurusu sırasında imzaladığımız o uzun ve karmaşık sözleşme kağıtları arasında bazı detaylara dikkat etmekte yarar var.

Her kullanıcının internet ihtiyacı alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle internet başvurusu sırasında kabul edilen şartlar da değişebilir. Aynı şekilde hizmet sağlayıcıların farklı aboneler için farklı kampanyalar oluşturdukları da biliniyor. Kendi ihtiyaçlarınızı tam olarak anlamadan ya da tüm kampanyaları incelemeden bir internet başvurusu yapmayın. Dikkat etmeniz gereken detaylara gelin yakından bakalım.

Ev için internet başvurusu yapmadan önce dikkat etmeniz gereken detaylar:

Kotalı ya da limitli paketlere dikkat edin.

Taahhüt sürenizden emin olun.

Vaadedilen internet hızının gerçeği yansıttığından emin olun.

Sunulan ek hizmetlere dikkat edin.

Teknik servis hizmetini değerlendirin.

Kotalı ya da limitli paketlere dikkat edin:

Genel olarak daha uygun fiyatlı olduğu için ilk internet başvurusu sırasında kullanıcılar limitli ya da kotalı olarak adlandırılan paketlere yönelirler. Bu paketlerin anlamı, size sunulan GB kadar internet kullanıyor, fazlası için ekstra ödeme yapıyor olmanızdır. Hoş bir sistem gibi görünebilir ancak devamlı yüksek kalite videolar izliyorsanız ay sonu can sıkıcı bir fatura alabilirsiniz.

Kotalı ya da limitli olarak isimlendirilen paketler için anlaşan kullanıcılar, internet kullanım alışkanlıklarınızı iyi gözlemlemeli ve buna uygun paketler seçmeliler. Bazı hizmet sağlayıcıların paket aşımı için aldıkları ücret, paket için alınandan bile fazla olabiliyor. Daha pahalı görünse bile yoğun bir internet kullanımınız varsa limitsiz paketleri tercih etmeniz öneriliyor. En azından aşım ücreti ödeyerek canınızı sıkmazsınız.

Eğer mutlaka limitli paketlerden birini almanız gerekiyorsa da limit aşım bedeli konusunda en kullanışlı teklifi sunan internet sağlayıcısını tercih edin. Örneğin; belirlenen internet limiti aşıldığında GB başına ücret alan bir sağlayıcı yerine, limit aşıldığı zaman size daha sınırlı yeni bir ek paket sunacak sağlayıcıyı tercih edebilirsiniz. Böyle en azından limit aşımı sonrası çok daha uygun bir ücret ödediğinizden emin olursunuz.

Taahhüt sürenizden emin olun:

İnternet başvurusu sırasında bir sözleşme imzalanıyor ve burada 1 yıl taahhüt süresi veriliyor diyelim. Bunun anlamı; siz kullanıcı olarak 1 yıl boyunca farklı bir hizmet sağlayısına geçemezsiniz, internet sağlayıcınız da 1 yıl boyunca sözleşme koşullarını uygulamak zorundadır demek oluyor. Yani taahhüt, sözleşmenin iki tarafını da bağlar.

Taahhüt konusunda dikkatli olmak gerekiyor çünkü bazı hizmet sağlayıcıların ev için internet başvurusu sırasında 2 - 5 yıl taahhüt teklif ettiği bile biliniyor. Biraz indirim almak için bu kadar uzun yıllar bir yere bağlı kalmak doğru değil, üstelik şüphe uyandırıcı. Anlaşma taahhütleriniz ilk anlaşma için en fazla 1 yıl olsun. Eğer memnun kalırsanız anlaşma yenileme sırasında daha uzun süreleri de kabul edebilirsiniz.

Vaadedilen internet hızının gerçeği yansıttığından emin olun:

İnsan ‘Biz ne 500 Mbps vaatleri gördük!’ demekten kendini alamıyor. İnternet bağlantısı bakır kablolarla evinize gelen bir sistem. Yerel istasyona birkaç metre uzak olmanız bile internet hızını etkileyebilir. Bu nedenle internet hızı vaatlerine hemen inanmayın. Zaten internet başvurusu sırasında kullanıcılara maksimum bağlantı hızı sunulur. Maksimum bağlantı hızına da kimbilir ne zaman ulaşılır.

Peki, ne yapmak gerekiyor? Öncelikle sizinle aynı konumda oturan ve aynı hizmet sağlayıcısını kullanan biri ile görüşerek internet hızı ve kalitesi hakkında bilgi alabilirsiniz. Alabileceğiniz diğer bir önlem ise sözleşmeye ekleyebileceğiniz cayma süresidir. 15 gün ya da 1 ay içinde herhangi bir bedel ödemeden cayma hakkınız olan bir sözleşmeye imza atarsanız olası sorunlar daha da büyümeden üstesinden gelebilirsiniz.

Sunulan ek hizmetlere dikkat edin:

Pek çok internet sağlayıcısı yalnızca internet hizmeti vermiyor. Bu nedenle internet başvurusu sırasında kullanıcılara yanında ev telefonu aboneliği, televizyon yayın aboneliği, özel kanal aboneliği gibi pek çok farklı hizmetin de olduğu bir sözleşme sunuluyor. Güzel gibi görünen bu hizmetlerin aslında faturanıza yansıyacak ufak bedelleri olmadığından emin olmalısınız.

Örneğin; size internet bağlantısı ile birlikte bir de ev telefonu ve futbol kanal aboneliği sunuluyorsa yalnızca internet paketinin bu iki paket olmadan ne kadar fiyata sahip olduğunu sorun. Fiyatın daha düşük olması şaşırtıcı olmayacaktır. Elbette, gönlü bol bir hizmet sağlayıcısı ek ücret almadan da ek hizmetler sunabilir. Siz yine de ilerleyen döneme herhangi bir ek ücret ödemeyeceğinizden emin olana kadar soru sormaya devam edin.

Sunulan ücretsiz ek hizmetlerin içinde modem, kurulum ve aktivasyon gibi aboneliğiniz karşılığında hediye edildiği söylenen cihazlar ve sağlayıcının herkese ücretsiz sunduğu hizmetler de olabilir. Ancak sözleşme ile belirlenen dönem sonunda bu cihaz ve hizmetler için de bazen ücret alındığı biliniyor. Bu nedenle sözleşmenizin ilgili maddelerini dikkatli okumalı ve ileride herhangi bir maddi yükümlülük oluşturmayacağından emin olmalısınız.

Teknik servis hizmetini değerlendirin:

İnternet bağlantısı dediğimiz birkaç ince bakır kablo ile evinizde getirilen bir bağlantı türü, başına herhangi bir şey gelmesi işten bile değil. Bu nedenle internet sağlayıcınızın teknik servis hizmetinin de en az internet bağlantı hizmeti kadar iyi olduğundan emin olmalısınız. Olası bir sorunda kullanıcıyı saatler hatta günlerce bekleten bir teknik servis hizmeti can sıkıcı olabilir.

İnternet sağlayıcısının nasıl bir teknik servis hizmetine sahip olduğunu öğrenmek için aynı sağlayıcı ile çalışan kullanıcılarla iletişime geçebilirsiniz. Sağlayıcının sosyal medya platformlarındaki destek sayfalarının etkileşimini inceleyebilir ve kendiniz teknik servise ulaşarak bilgi alabilir, kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Unutmayın; teknik servis belki kırk yılda bir lazım olur ama o lazım olduğu zaman, en gerekli zamandır.

Ev için internet başvurusu yapacak kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli noktaları anlattık. İnanılmaz kampanyaların sunduğu harika fiyatlara aldanmadan önce iyi düşünün ve tam olarak emin olmadan asla bir sağlayıcı ile sözleşme imzalamayın.