Bazı vedalar vardır değerini geç bildiklerimizin arkasına bakmadan bırakıp gittiği. İşte bu vedaların bir örneğiydi Internet Explorer’ın bizi bırakıp gitmesi... Hemen hüzünlenmeyelim ve silelim gözyaşlarımızı çünkü bir dönemin efsane tarayıcısı Internet Explorer hakkında yüzleri gülümsetecek bilgiler vereceğiz.

Geçtiğimiz şubat ayında hüzünlü bir veda ile aramızdan ayrılan Internet Explorer, özellikle daha eski internet kullanıcılarını oldukça duygulandırdı. Gerek üvey evlat muamelesi görerek diğer tarayıcıların indirilmesinde büyük rol oynaması gerek o "eşsiz hızıyla" bilgilere anında erişmemize katkı sağlamasıyla yüreklerde büyük bir iz bıraktı.

Belki Internet Explorer’a 'Tarayıcıların babası' diyebiliriz. Çünkü günümüz tarayıcıların çoğuna ışık olmuştu. Sonunda o da her şey gibi eskiyince popülerliğini kaybetti. Anısına mezar taşı bile diken oldu. Efsane tarayıcı Internet Explorer hakkında yüzünüzü gülümsetecek bilgiler şimdi sizlerle...

Internet Explorer hakkında bilgiler:

Bugün tarayıcılar ücretsizse tek sebebi Internet Explorer.

'Nefret Etmeyi Sevdiğiniz Tarayıcı' adıyla ironi içeren reklam videosuna sahip

Avustralya'da Explorer kullanıcıları için vergi koyan oldu

Anime severleri ikna etmek için maskot yarattılar

Rakiplerini şaşırtmaya bayılırdı

Güney Kore, çıkardığı yasa ile kullanılmasını zorunlu kıldı.

Adına mezar taşı dikenler var

Bugün tarayıcılar ücretsizse tek sebebi Internet Explorer:

Aslında şaşıracağınız bilgiler arasında tarayıcıların geçmişte ücretli olması ilk sırada gelir. Günümüzde saçma bir durum gibi gözükse de bir zamanlar her tarayıcı gibi Internet Explorer’de ücretliydi. Ta ki bu durumu kendisi değiştirene kadar.

Microsoft, Explorer’i işletim sistemine entegre etmesi ve ücretsiz bir şekilde dağıtmasının ardından sektörde büyük ivme yakaladı. Ardından rekabette geri düşmek istemeyen diğer tarayıcılar Internet Explorer’i izledi. Bu konuda kendilerine ne kadar teşekkür etsek az kalır.

'Nefret Etmeyi Sevdiğiniz Tarayıcı' adıyla ironi içeren reklam filmi yayınlandı:

Siz kendinize gelen eleştirilere ne şekilde yanıt veriyorsunuz? Microsoft, eleştirilere ironili bir şekilde cevap veriyor. Şirket, Internet Explorer 9 sürümü için yapılan reklam filminde tarayıcısı ile dalga geçti. Tabii yeni sürümü ile birlikte eleştirilen özelliklerinin artık değiştiğini de vurguladı. Şeytanın aklına bile gelmeyecek bu reklam filmi sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Verginin böylesi: Avustralya'da Explorer kullanıcıları için ürünlerine vergi koyan oldu:

Avustralya’da bir online satış şirketi hepimizi şaşırtacak bir karara imza attı. Internet Explorer 7 sürümü diğer tarayıcılara göre eski bir arayüze sahip olduğundan dolayı siteleri düzgün görüntüleme konusunda sıkıntı yaratıyordu. Bunun için bir çözüm bulmak isteyen bir site sahibi ürünlerine %6.8’lik vergi koymaya karar verdi. Bu durum o zamanlarda Internet Explorer 7 kullanıcıları için hoş bir durum değildi ama bizler için oldukça şaşırtıcı ve komik bir durum.

Anime severleri ikna etmek için maskot yarattılar:

Anime karakterlerinin ekmeğini yiyenler arasında Internet Explorer da yer aldı. Popülerliğini kaybetmeye başlayan tarayıcı, tekrardan tahtı ele geçirmek konusunda iddialıydı. Bunun için 2013 Asya Anime Festivali için Inori Aizawa adında bir anime maskot tasarlandı. Anime severler bu duruma beklenildiği gibi çokça ilgi gösterdi.

Belki bir çoğunuz bu maskota daha önce rastlamamış olabilirsiniz. Çünkü bu maskot sadece Asya pazarında kullanıldı. Dünya çapında popüler olmuş bir reklam çalışması değil.

Rahmetli, rakiplerine küçük sürprizler yapmayı severdi. Logusunu rakip şirketin önüne koymak gibi:

Netscape ile oldukça ciddi bir yarışa giren Microsoft, Internet Explorer 4'ü piyasaya sürmesinin ardından rakibini şaşırtacak bir sürpriz yaptı. Bu hamle önceden düşünülmüş olacak ki yeni Internet Explorer sürümün çıkmasına takiben Netscape çalışanları garip bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Netscape binasının önünde kocaman bir Internet Explorer logosu duruyordu.

Internet Explorer'ın bu sürprizine karşılık Netscape'den yanıt gecikmemiş ve yapıştırmış cevabı. Şirket yatık şekilde duran Internet Explorer logosunun üzerine kendi maskotunu koymuş.

Güney Kore, çıkardığı yasa ile kullanılmasını zorunlu kıldı:

Güney Kore’nin Internet Explorer için yasa çıkarması şaşırtıcı ama sebebi aslında uyumluluk problemi. Ülkenin bankacılık ve e-ticaret için kullandığı sistemlerde, Internet Explorer tarayıcısında bulunan ActiveX eklentisini gerekiyor. Bu durum Internet Explorer’ın kullanılmasını zorunlu kılıyor.

Konulan yasa düşünülenin aksine uzun süre yürürlükte kalmamış. 90’ların sonlarına doğru yürürlükten kaldırılmış.

Bizimkisi bir aşk-nefret ilişkisi: Adına mezar taşı dikenler var

Güney Kore, Internet Explorer’ı çok sevmiş ki sürekli gündeme geliyor: Geçtiğimiz aylarda ülkedeki bir mühendis uzun yıllar akıllarda kalacak işe kalkıştı. Internet Explorer'ın hizmete son vermesinin ardından mezar taşı inşaa etmek gibi şaşırtıcı bir iş yaptı. "Tam bir baş belasıydı. Ancak aramızdaki ilişkiye bir aşk nefret ilişkisi diyebilirim çünkü Explorer, bir zamanlar alanını domine ediyordu.” gibi ironik bir açıklaması da bulunuyor. Şahsen Süleyman Çakır için cenaze namazı kılıp mevlit okutan ülkemiz insanının, bu olayı yabancılara kaptırmaması gerekirdi.

Internet Explorer, şubat ayında aramızdan ayrılsa da varisi Microsoft Edge'i bizlere bıraktı. Daha modern ve kolay kullanım arayüzü ile birlikte dedesinin izinden giderek popüler tarayıcılar arasında zirveye oynuyor.

Peki sizin Internet Explorer ile ilgili unutamadığınız neler var? Yanıtlarınızı yorumlarda bekliyoruz...