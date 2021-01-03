İnternetteki Yardım Toplama Faaliyetleri İzne Tabi Olacak

Bugün yasalaşan "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi" ile birlikte internetten yardım toplama faaliyetleri artık izne tabi tutulacak. İzinsiz yardım toplayanlara para cezası uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi" geçtiğimiz gün yasalaştı. Yasalaşan kanun teklifi, sosyal medyada SMA hastaları için olanlar gibi her tür yardım toplama faaliyetini fazlasıyla ilgilendiren bir konuya da ev sahipliği yapıyordu.

Yeni yasaya göre internetten yardım toplama faaliyetleri artık izne tabi tutulacak. İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından içeriğin çıkarılması bildiriminde bulunulacak. İçerik en az 24 saat içinde kaldırılmazsa valilik veya İçişleri Bakanlığı erişimi engellemek için sulh ceza hâkimliğine başvuracak.

Verilecek cezalar:

Yasaya göre izinsiz yardım toplayanlara 5.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar idari para cezası kesilecek. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halindeyse 10.000 TL'den 200.000 TL'ye kadar ceza uygulanacak. İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5.000 TL idari para cezasına çarptırılacak.

Makbuzla belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla spor gösterileri, gezi veya eğlenceler düzenlemek ve bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanarak izinsiz yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen faaliyeti sonlandırmazsa 5.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar cezaya çarptırılacak.

Yetkili makamın izin verdiği yer dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar idari para cezasıyla karşılaşacak. Bu kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 1.000 TL idari para cezası verilecek.

Bununla birlikte izinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak. İdari yaptırımlara karar vermekte yardım toplama iznini veren makam yetkili olacak. İzinsiz yardım toplanması halinde idari yaptırımlara vali karar verecek. Vali, bu yetkisini vali yardımcılarına veya kaymakamlara devredebilecek.