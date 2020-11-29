İnternetten Alışverişte Tasarruf Etmenizi Sağlayacak 11 Tüyo

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle internetten alışveriş daha da artmış durumda. Ancak internetten alışveriş yaparken dikkat etmeniz gerekenler ve tasarruf etmenizi sağlayacak bazı tüyolar var. Bu tüyoları dikkate alarak yaptığınız bir çevrimiçi alışverişte büyük oranda tasarruf edebilirsiniz.

Son yıllarda hangi çevrimiçi alışveriş sitesini açarsanız açın karşınıza inanılmaz indirimler, büyük kampanyalar, kaçırılmayacak fırsatlar çıkıyor. İnternetten alışveriş yaygınlaştıkça karşılaştığımız ve alışveriş yaptığımız internet sitelerinin de sayısı artıyor. İhtiyacınız olan bir ürünü direkt bir alışveriş sitesinden satın alabilirsiniz ya da internetten alışveriş tüyoları sayesinde biraz sabredek büyük oranda tasarruf elde edebilirsiniz.

Peki, internetten alışveriş yaparken nasıl tasarruf edilir? Bu noktada unutmamanız gereken ilk ve en önemli şey sabırlı olmak. İhtiyacınız olan ürünü arama motoruna yazıp, karşınıza ilk çıkan alışveriş sitesinden almak hızlı bir yöntem olsa bile tasarruf etmenizi sağlamayacaktır. İnternetten alışveriş yaparken birkaç önemli tüyoyu aklınızdan çıkarmazsanız, büyük indirimler ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

İnternetten alışveriş tüyoları:

Alışveriş sitelerine gizli mod ile girin. Güvendiğiniz sitelerin bültenlerine üye olun. Ödeme yöntemi kampanyalarını takip edin. İndirim reklamlarına inanmadan önce araştırma yapın. İnternetten alışveriş gününüzü doğru seçin. Ürün tercihlerinizi önceden belirleyin, sonra alışverişe başlayın. Fiyat karşılaştırma sitelerini kullanın. Almak istediğiniz ürünleri uzun süreler boyunca sepetinizde tutup takip edin. Satıcıların profil ve puanlarına dikkat edin. Yorumlar da reklamlar gibidir, hepsine güvenmeyin. Fiyat değişimlerinde geri ödeme talep edin.

Alışveriş sitelerine gizli mod ile girin:

Dinamik fiyatlandırma, her kullanıcıya alışkanlıklarına göre farklı fiyatların sunulduğu, her e-ticaret sitesinde özgün olarak geliştirilmiş bir tür algoritmadır. Eğer siz indirimleri takip etmeyen, ilk gördüğü ürünü satın alan, kampanyalardan yararlanmayan bir kullanıcıysanız sistem size fiyatları olduğu gibi sunar. Bu nedenle bir arkadaşınız ile aynı ürünü farklı fiyatlardan almanız mümkün.

Dinamik fiyatlandırma sisteminden kaçmak için göz atma geçmişini ve çerezlerinizi temizleyin, sosyal medya hesaplarınızdan çıkış yapın ve gizli mod ile alışveriş sitelerini ziyaret edin. En azından genel bir piyasa araştırması yapmış ve dinamik fiyatlandırmanın üzerinizde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmiş olursunuz.

Güvendiğiniz sitelerin bültenlerine üye olun:

Pek çok kullanıcı internetten alışveriş yaptığı sitelerin e-posta bültenlerine üye olmaz ancak böyle bültenlerde kullanıcılara sunulan birçok kampanya ve indirim bulunur. Hatta birden çok e-posta adresi ile kayıt olup, birden çok kampanyayı birleştirerek daha büyük tasarruf etmenizde mümkün. Ücretsiz bülten aboneliklerini kaçırmayın.

İnternetten alışveriş sitelerinin bültenlerinin yanı sıra, ürünlerde bulunan fiyat alarmlarını da kullanabilirsiniz. Özel olarak işaretlediğiniz bir ürünü takibe alarak fiyatında bir değişiklik olduğunda ya da ürün ile ilgili bir kampanya ya da indirim olduğunuzda size gönderilen bir e-posta ile durumdan haberdar olabilir ve büyük oranda tasarruf edebilirsiniz.

Ödeme yöntemi kampanyalarını takip edin:

Banka ve kredi kartlarına yapılan özel kampanyalara artık özel çevrimiçi ödeme yöntemlerine yapılan kampanyalar da dahil oldu. Kartınızı kaydedersiniz, şu ödeme sistemine kayıt olursanız, bu yöntem ile öderseniz gibi pek çok farklı ödeme yöntemine sunulan kampanya ve indirimleri takip ederek büyük oranda tasarruf yapmanız mümkün.

İndirim reklamlarına inanmadan önce araştırma yapın:

Özellikle belirli dönemlerde sosyal medya başta olmak üzere pek çok farklı mecrada internetten satış sitelerinin cazip reklamlarıyla karşılaşırsınız. Ancak her reklam vaadettiği fırsatı sunmuyor olabilir. Böyle bir durumda reklamda gördüğünüz ürünü farklı internetten alışveriş sitelerinde de aratın ve fiyat durumunu inceleyin. Gerçek bir fırsat olup olmadığını kontrol edin.

İnternetten alışveriş gününüzü doğru seçin:

İnternetten alışveriş siteleri bazı stratejik günlerde özel indirim ve kampanyalar sunarlar. Pazartesi sıkılanlara alışveriş kuponu, haftasonu kitap okumak isteyenlere cuma indirimleri, hafta ortası fırsatı çarşamba kampanyası, ay ve gün uyumlu süper indirimler gibi farklı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu nedenle alışveriş sırasında acele etmeden böyle fırsatları takip ederek indirimleri ürünleri yakalayabilirsiniz.

Ürün tercihlerinizi önceden belirleyin, sonra alışverişe başlayın:

Her farklı ürün grubunda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır ancak kullanıcı, göz alıcı kampanyaların büyüsüne kapılarak bu noktaları gözden kaçırabiliyor. Bir kıyafetin yalnızca bedeni değil kalıbı da önemlidir, teknoloji ürünlerinin batarya gücü en az diğer özellikleri kadar önemlidir, ayakkabının suya dayanıklılığı, ekranların çözünürlük kalitesi, mutfak eşyalarının makinede yıkanması gibi pek çok farklı detay aldığınız ürünün kullanım ömrünü direkt olarak etkiler. İleride iade işlemleri ile uğraşmamak için alacağınız ürünün tüm özelliklerini detaylarıyla incelemelisiniz.

Fiyat karşılaştırma sitelerini kullanın:

Ülkemizde de sayısı giderek artmakta olan fiyat karşılaştırma siteleri, aradığınız ürünü tüm alışveriş sitelerinde arıyor ve size en uygun fiyat seçeneklerini sunuyor. Fiyat karşılaştırma siteleri yalnızca fiyatları değil; kampanyaları, satıcıları, ödeme avantajlarını ve hatta bir ürünün aylar içinde yaşadığı fiyat değişimlerinin istatiklerini bile gösterebiliyor.

Almak istediğiniz ürünleri uzun süreler boyunca sepetinizde tutup takip edin:

Her zaman işe yaramasa bile; almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyin, birkaç gün bırakın ve satıcının o ürünlere indirim ya da kampanya sunmasını bekleyin. Siz ürünü sepete eklediğiniz zaman satıcı bunu görür ve siz almadıkça, almanız için farklı fırsatlar yaratır. Yeni bir fırsat yaratmasa bile en azından kendinize diğer internetten alışveriş sitelerini incelemek için zaman yaratmış olursunuz.

Satıcıların profil ve puanlarına dikkat edin:

İnternetten alışveriş sitelerinde satılan ürünler ya sitenin kendisi tarafından ya da sitede bulunan bir satıcı tarafından kullanıcılara sunulur. Farklı bir satıcıdan ürün alıyorsanız profil sayfasını ve puan durumunu incelemeden alışveriş yapmayın. Satıcı mesajlara geç mi cevap veriyor, adres ya da telefon bilgisi bulunuyor mu, ürün iyi ama satıcı kaynaklı sorunlar mı var gibi pek çok önemli noktayı satıcı profil sayfasından ve kullanıcı puanlarından öğrenebilirsiniz.

Yorumlar da reklamlar gibidir, hepsine güvenmeyin:

Tüm internetten alışveriş sitelerinde ürün hakkında yapılan yorumların olduğu bir bölüm bulunur. Bu bölümdeki yorumlar ürün hakkında yanıltıcı bilgiler veriyor olabilir. Bazı kullanıcılar aldıkları ürünleri nedensiz olarak övme ya da yerme eğilimi gösterebilirler. Hatta bazı yorumların sahipleri ürünü bile satın almamıştır. Bu nedenle bir yorum ile ürüne güvenmeyin ya da üründen soğumayın. Farklı internetten alışveriş sitelerinde bulunan aynı ürün hakkındaki yorumları inceleyerek daha sağlıklı bilgiler elde edebilirsiniz.

Fiyat değişimlerinde geri ödeme talep edin:

Alışveriş sitelerindeki farklı satıcıların ürünlerinde olmasa da, alışveriş sitesinin kendi adına sattığı ürünlerde yapılan fiyat değişimlerinde geri ödeme talep edebilirsiniz. Geri ödeme talep etme süresi yaklaşık bir haftadır. Bu süre içerisinde aldığınız üründe büyük oranda bir indirim olduysa müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek söz konusu fiyat farkının size iade edilmesini sağlayabilirsiniz.

İnternetten alışveriş sitelerinin büyülü dünyasına kapılarak alışveriş yapmadan önce anlattığımız tüyoları göz önünde bulundurmanızda yarar var. Kampanya ve indirim fırsatlarını takip ederek, sabırlı olarak ve detaylı incelemeler için vakit ayırarak alışverişiniz sırasında büyük oranda tasarruf etmeniz mümkün.