Cihazlarınızı kötü amaçlı yazılımlardan ve çevrimiçi sansürlerden koruyacak olan DNS şifreleme uygulaması Intra, Google tarafından resmi olarak yayınlandı.

Google ve Google’a ait diğer şirketleri tek bir çatı altında toplamak amacı ile 2015 yılında kurulan Alphabet’e bağlı bir şirket olan Jigsaw, DNS bağlantılarını şifreleyerek Android kullanıcılarını DNS manipülasyonu ya da diğer adı ile DNS zehirlenmesinden koruyacak Intra adlı mobil uygulamasını resmi olarak yayınladı.

DNS Manipülasyonu ya da DNS Zehirlenmesi Nedir?

Intra’nın nasıl bir uygulama olduğuna geçmeden önce bilmeyenler için DNS manipülasyonu yani DNS zehirlenmesinin ne olduğundan bahsedelim. DNS manipülasyonu, özellikle Çin ve İran gibi sıkı yönetimin olduğu ülkelerde devletin sosyal medya, haber kaynakları ve diğer internet içeriklerini kontrol ettiği ve engellediği bir çevrimiçi sansür biçimidir.

DNS bağlantıları genellikle şifrelenmez. Bu nedenle cihazlarımız kötü amaçlı yazılımlara ve sansür müdahalelerine son derece açıktır. Böylece IP engelleme ile eşleştirme sonucunda DNS bağlantıları üzerinden sansür gerçekleştirilebilir. HTTPS üzerinden DNS (DoH) teknolojisini kullanan Intra ise DNS trafiğini üçüncü taraflardan gizli tuttuğu için kullanıcıları DNS zehirlenmesinden koruyabilir.

Intra, doğrudan DNS bağlantılarını şifrelediği için coğrafi konuma bakılmaksızın kullanıcıları DNS manipülasyonundan koruyabiliyor. Intra’yı kullanmak ise son derece basit; tek yapmanız gereken indirmek, yüklemek ve açmak. Intra, varsayılan olarak Google’ın DNS sunucularına ayarlanmış olsa da kullanıcılar diledikleri takdirde DNS sunucularında değişiklik gerçekleştirebilirler.